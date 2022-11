Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche oggi, giovedì 3 novembre 2022. L’esperto di astrologia ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni cardinali, ovvero Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Cosa accadrà loro in questi primi giorni di novembre, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Ariete e Cancro

La Luna sta nel segno dell’Ariete e in questi giorni non ti si tiene, nel senso che sei veramente pieno di vitalità, al punto che questa potenza, se non è controllata, potrebbe creare guai. Non dico che bisogna stare fermi, però va ricordato che questo è un momento in cui stai affrontando diversi problemi e forse, anche nel lavoro, ti stai dando particolarmente da fare, quindi un po’ di calma ci vuole.

Ora che Luna, Mercurio, Venere e Giove sono favorevoli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche il Cancro può guardare lontano. Anche chi ha iniziato un progetto, da qualche tempo, sta migliorando, di poco. Quello che mi piace un po’ meno è l’aspetto fisico: soprattutto se ci sono dei blocchi motivati da stanchezza o nervosismo. Chi finalmente può affrontare un impegno o ha ricevuto un incarico si sente più potente ed entro metà novembre arriverà un bel risultato.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Capricorno

Il fatto di non avere più Giove contrario per qualche settimana è importante per la Bilancia, perché permette anche di rivedere alcune scelte e di ripensare a qualche debito o problema legato al passato: di soldi o d’amore è indifferente. Intanto, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se c’è una discussione da affrontare in amore o in famiglia, giovedì e venerdì sono giornate migliori.

Per il Capricorno speriamo che arrivi una bella risposta! Ci sarà un trionfo nel 2023 e ci siamo quasi. Chi vuole cercare di affermarsi, ora ha un oroscopo importante che porta verso un successo targato primavera del prossimo anno. Se hai un lavoro che comporta delle responsabilità, attenzione a chi ti circonda, perché in effetti ci sono persone degne della tua attenzione e altre che dovrebbero essere messe da parte. In realtà, il Capricorno vorrebbe sempre controllare tutto per conto suo, ma non è possibile. Inoltre, quando si cerca di controllare tutto, si rischia anche di addossarsi le responsabilità degli altri e questo potrebbe essere un problema.

