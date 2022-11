Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Il primo weekend del mese si sta avvicinando anche oggi, giovedì 3 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime battute della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni mobili, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Gemelli e Vergine

Forse una persona, o addirittura un’azienda, non è stata con te solidale su un certo progetto? Te la sei presa! Ci sono dei nati Gemelli che vorrebbero persino portare avanti una sorta di vertenza. Vi chiedo di stare attenti, perché Giove è tornato in aspetto piuttosto agitato e sarà sotto pressione fino al 20 dicembre: scelte azzardate, fatte in questo periodo, potrebbero rivelarsi sbagliate. Prudenza anche in amore.

Cara Vergine. Cerca di organizzare al meglio la prima parte di questo mese di novembre, affinché sia più facile la seconda. In questo momento, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chiarire tutto ti porta inevitabilmente a stare meglio. Gli sfoghi non portano a recuperare serenità, perché tu hai bisogno di vedere le cose chiare, lampanti, precise, determinate ed è proprio quello che stai cercando di fare. Mantieni il controllo delle tue azioni.

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Sagittario e Pesci

Per il Sagittario da settembre qualcosa non, va, quindi, a prescindere dai tempi, molti chiuderanno una collaborazione, cambieranno un impegno. C’è chi ha deciso a settembre, chi lo ha fatto a ottobre, chi lo farà a novembre: stanno cambiando gli obiettivi. Tra giovedì e venerdì è difficile prendere quota, forse perché ti sei amareggiato, perché non segui più una persona oppure perché ti senti lontano dalle problematiche di persone che ti stanno attorno. Sabato e domenica saranno giornate migliori.

Questa giornata è ricca di intuizioni per i Pesci, che hanno la capacità di sentire e ascoltare gli altri e danno molto alle persone che ti circondano. Chi è rimasto deluso da un amore pensa di concedersi una relazione part-time, finché dura. Opportunità anche per chi è solo di vivere emozioni speciali. Chi è in coppia, ma insoddisfatto da tempo, darà al partner una sorta di ultimatum: se entro il 16 non si risolveranno i problemi, poi dopo sarà più difficile rinsaldare un rapporto. In qualche caso, per il lavoro, sarà necessario il consiglio di un esperto per notificare un atto e avere chiarimenti. Comunque, ripeto, il 2023 sarà un anno di ordine, disciplina, potenza! Ritroverai una grande forza da qui al prossimo anno e la visione del futuro ora è certamente più chiara.

