Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

La settimana è arrivata alla sua seconda parte e anche oggi, giovedì 3 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime battute della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni fissi, ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Leone tra amore e lavoro

Per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è un giovedì che funziona meglio, ma le prime due settimane di novembre sono un po’ sotto pressione. È come se l’amore abbia vissuto una sorta di preoccupazione oppure, in questi giorni, ci sia da rivedere qualcosa anche nel lavoro, dove si ottiene un po’ di meno. Si recupera però a fine novembre. Attenzione se ci sono contratti o accordi in sospeso: che siano di affitto o di lavoro non importa, perché c’è da discutere.

Per il Leone questa prima parte di novembre è veramente ricca di disagi che tu devi cercare di evitare. Fatti scivolare le cose addosso, perché una provocazione può arrivare! Soprattutto per chi frequenta i social che sappiamo sono fonte di polemica giornaliera: devi stare un po’ attento! Ci sono delle piccole tensioni anche in famiglia e in amore, ma è bello sapere che ci avviamo verso un fine settimana migliore.

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Scorpione e Acquario

Avere questi pianeti nel segno, per lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, raddoppia le intuizioni e sono più forti quelli che lavorano nella creatività. Potrebbe essere un peccato sprecare queste buone stelle per pensare a situazioni inutili o dare spazio a personaggi che non hanno davvero rilievo nella tua vita. Tra oggi e domani i sentimenti veri possono riprendere quota e Venere nel segno risveglia le passioni.

Per l’Acquario forse non è stato così facile tenere sotto controllo le tensioni, fra lunedì e mercoledì, ma bisogna essere ottimisti e iniziare a pensare alle cose positive. Quando abbiamo un oroscopo un po’ strano, e il cielo dell’Acquario è un po’ stancante, è meglio non fare troppo. Se ha un senso l’astrologia (lo dico a quelli che credono a metà, anche se dico sempre di non credere, ma di verificare), è proprio questo: di indicarci quelli che sono i momenti in cui possiamo agire e quelli in cui è meglio lasciar perdere. Se adesso ti metti contro una persona, rispondi “picche” o inizi o una lotta, rischi di creare un sacco di problemi a te stesso e a chi ti circonda. Conviene? Oltretutto, quando stai male e non ti senti amato, rischi di creare più caos che altro. Certo che in amore questa Venere crea nervosismo e se la crisi è netta e dura da anni, c’è chi penserà a una revisione totale di un rapporto. Insomma, in questi giorni, l’intolleranza è altissima.

