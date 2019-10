Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 3 ottobre 2019: Leone, Toro, Scorpione, Pesci

Oroscopo giovedì 3 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 3 ottobre 2019. Il noto astrologo ha parlato ancora una volta ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno. L’Ariete vive una giornata molto promettente che può portare a delle soluzioni non di poco conto. Il Toro è pronto a superare quella che è stata una fase decisamente complicata, ora le cose stanno andando decisamente meglio rispetto al recente passato. Il Cancro vivrà un ottobre decisamente importante, in grado di far recuperare il tempo perso. Il Leone ha avuto due giornate apatiche che possono portare alla stanchezza e alle difficoltà nella gestione delle emozioni. La Bilancia grazie a una Luna favorevole si può trovare a superare tensioni che hanno creato un po’ di preoccupazione. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Partiamo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l‘oroscopo di Paolo Fox. Una cosa molto bella dell’Ariete è che si va avanti nonostante tutto e tutti. Il Toro superata la fase più complicata della settimana le cose vanno meglio. Urano nel segno significa cambiare o a cambiare è il destino. Piccoli momenti di rivoluzione dentro il proprio mondo. I Gemelli giovedì e venerdì hanno due giornate che producono effetti davvero interessanti. Molte situazioni sono superabili, c’è molto da discutere ma anche tanto da dimenticare. Per fortuna non si è persone che non tengono il muso a lungo. Tutto quello che rappresenta il passato va sicuramente superato. Il Cancro ha un ottobre molto importante che porta soddisfazioni e incarichi e novità.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha 48 ore importanti con la Luna nel segno con la possibilità poi di superare progetti di lavoro. Il Capricorno ha sentimenti poi velati di tanto in tanto da qualche momento di incomprensione. Si deve pensare troppo al lavoro o qualcuno non pensa al segno quanto questo vorrebbe, se si è vissuta una crisi di metà anno oppure degli inizi dell’estate forse non si è riusciti a recuperare. Difficile che si riesca a dimenticare tutto. Più tempo da dedicare all’amore. L’Acquario sta meglio ma ci sono stati piccoli fastidi fisici. Anche questo segno è fatto di carne e ossa. Gli Acquario che non hanno avuto problemi personali però sono stati preoccupati per la famiglia. Attenzione nei rapporti con genitori e parenti. 48 ore da vivere con leggerezza. I Pesci hanno una giornata strana e pur vivendo a breve un grande recupero tra giovedì e venerdì ci si può mettere alla prova. La prima cosa che salta è la pazienza. Tornano i fastidi degli inizi di settembre. Periodo in cui anche se non tutto è chiaro lo diventerà presto. Bisogna cercare di non sottovalutare incontri e se c’è una disputa oppure una questione legale buone stelle.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone se ha avuto due giornate velate da apatia e stanchezza allora giovedì e venerdì saranno giornate utili. Ci si dovrà mettere a tavolino e tirare le somme. I Leone in crisi in amore devono stare attenti perché è un mese stressante. Le coppie che si vogliono bene devono superare un problema legato alla vita di routine. La Vergine per il lavoro è predisposta al meglio, si è stacanovisti. Spesso si è troppo attenti ai particolari ma in amore è spesso bello lasciarsi andare e vivere anche emozioni passeggere. Sabato e domenica giornate utili per i confronti. La Bilancia ha una Luna favorevole che permette di superare le tensioni. Sole, Mercurio e Venere nel segno portano energia e preoccupazione. Spesso si accettano lavori importanti per mettersi in luce ma poi non si capisce che quanto più si è in luce tanto più aumentano le ansie. Si è persone che le ansie se le fanno scivolare addosso. Se si deve parlare di amore bisogna farlo oggi e domani. Lo Scorpione è un segno che molto spesso si carica problemi degli altri. Alcuni sanno ascoltare. Si ascoltano gli altri ma si parla poco di sé stessi e questo diventa un problema perché si conosce tutto delle persone che stanno attorno ma è probabile che quando c’è un problema non si sa a chi rivolgersi. C’è una certa dualità nel segno.



