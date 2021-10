Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 3 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: gli stimoli non mancheranno in questa giornata. Saturno e Giove supporteranno diversi ambiti della quotidianità. Tuffatevi in nuove esperienze, soprattutto in ambito lavorativo. È importante che al vostro fianco ci sia qualcuno che creda davvero in voi stessi, non chi limita la vostra libertà.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non è il momento adatto per mettere in discussione l’amore, soprattutto se il nervosismo è di matrice lavorativa. L’agitazione del periodo necessita che vi circondiate di persone che siano disposte a starvi accanto. L’attuale situazione astrologica vi mette al centro dell’attenzione, sia chi ha operato nella maniera giusta sia chi ha commesso qualche errore. Grazie a Giove e Saturno favorevoli, comunque, avrete modo di recuperare il terreno perduto. Non dimenticate di dare il giusto peso al relax.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il cielo attuale è molto favorevole, diversi pianeti sono attivi. Questa domenica però potreste avvertire un pesante nervosismo, forse sarebbe il momento di riposare e di dare maggiore spazio all’amore. Il problema principale in questo periodo potrebbe essere l’eccessiva noia.



