Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 3 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sarà una domenica caratterizzata da un Saturno ancora opposto, causa per qualcuno di un cambio di attività o mansione. Attualmente, però, deve tornare centrale l’amore, il bisogno di sentirvi apprezzati non può essere sottovalutato. Dopo un mese di settembre un po’ complesso, fate in modo che nel mese di ottobre la tendenza sia diversa. Siate lungimiranti e concreti”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Questa domenica evitate le discussioni controproducenti. Dal 7 ottobre Venere transiterà nel vostro segno, aiutandovi nel superare controversie sia di tipo familiare che lavorativo. Cercate di fare sempre la scelta giusta, dedicatevi al dialogo e alla collaborazione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Nonostante un po’ di agitazione, questa domenica sarete comunque attivi. Dopo qualche periodo particolarmente teso, finalmente siete dell’umore giusto per far valere i vostri progetti e opinioni. Sarà comunque una lotta piuttosto dura, a causa di un opposizione di pianeti che sta per volgere al termine. Potrebbero non arrivare grandi risultati, ma cercate sempre di mantenere l’equilibrio.

