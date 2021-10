Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 3 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Gli amori passionali a volte possono essere poco chiari. Il mese di settembre può aver portato forti emozioni grazie alla presenza favorevole di Venere. Saturno dissonante potrebbe portare qualche problematica in ambito lavorativo, in particolare qualcuno dovrà rivalutare la propria situazione lavorativa”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Se siete alle prese con qualche progetto arenato, non datevi per vinti. La Luna in buon aspetto può dare risposte importanti in ambito sentimentale. I più tristi e nostalgici devono cercare di ritrovare la grada giusta per dedicarsi alle emozioni vere.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Siete sempre al limite fra due realtà parallele, tra nostalgia e realtà. La posizione opposta della Luna potrebbe generare qualche disagio, soprattutto per chi vive circostanze particolari. Questa domenica attenzione alle relazioni, qualche ostacolo sarà difficile da superare, ma non mancherà modo di recuperare. Se vi sentite tristi, dedicatevi al riposo e all’equilibrio”.

