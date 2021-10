Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa prima domenica del mese di ottobre non può conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 3 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la settimana trascorsa è in un certo senso da dimenticare. Alcuni risultati sperati non sono arrivati o comunque non vi hanno soddisfatto del tutto. Cercate di dedicarvi maggiormente alla tranquillità, supportati dalla Luna in posizione favorevole. Attenzione a qualcuno che potrebbe decidere di remarvi contro.

Per il Capricorno, il periodo è positivo per chi è innamorato, diverso il caso per chi ha deciso di isolarsi eccessivamente. In generale tendete a valutare attentamente le persone che vi circondano, in particolare le amicizie, ma attualmente forse un punto di riferimento sarebbe necessario. L’arrivo di Venere nel segno sarà comunque favorevole per chi ha intenzione di fare nuove conoscenze o di coltivare una nuova storia. Attenzione in ambito lavorativo, dove potrebbe accumularsi un po’ di fatica.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. A partire dal prossimo 7 ottobre non sarà più presente Venere in posizione opposta, a vantaggio della voglia di amare. Le coppie che hanno affrontato alcune discussioni riusciranno a trovare stabilità proprio in prossimità di questa data. Chi è single, inoltre, avrà modo di valutare nuovi incontri e amicizie. In ambito lavorativo, infine, incide la presenza di Saturno. Attenzione alle spese.

