Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Capricorno al top, Acquario e Pesci…

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questi primi giorni di un nuovo mese autunnale: l’esperto di astri, oggi, lunedì 3 ottobre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Scorpione in amore, Bilancia e Sagittario...

Oroscopo Paolo Fox, buone notizie per il Capricorno

Capricorno sempre al top! Questo Giove contrario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, parla solo di compromessi in situazioni contrattuali o burocratiche che devi affrontare per andare avanti, ma questo è un cielo che offre l’occasione di rimettersi in gioco. Oltretutto il Capricorno adesso ha tante cose da fare e in amore potrebbe essere non disponibile: è davvero così? Ottobre sarà un mese da prendere con le pinze, per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Vergine nervosa, Cancro e Leone...

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per Acquario e Pesci

Caro Acquario, tu sai che contano le amicizie e le conoscenze e in questo momento devi capire chi sta dalla tua parte e chi no. L’Acquario è un segno che a volte non si concede del tutto oppure si concede solo part-time, in certi giorni, poi sparisce: questo fa rabbia a tutti quelli che vorrebbero tenere sotto controllo un segno che invece nasce per essere libero. Ora anche le emozioni sono libere, così come la creatività: con Venere favorevole e una settimana nel complesso interessante, anche se non al top, si potrà ottenere molto di più. Incontri piacevoli. Attenzione alle polemiche! Soprattutto se qualcuno vuole trascinarti in un discorso che non ti appartiene.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Gemelli ha delle novità, Toro e Ariete...

È molto importante, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che il segno dei Pesci mantenga la tranquillità e la serenità in una settimana un po’ strana perché, anche per quanto riguarda il lavoro, nonostante i tanti sforzi, non c’è stata la giusta verifica o il giusto premio. Se però ci avviciniamo alla fine dell’anno, vediamo stelle migliori: osservando i primi mesi del 2023, vediamo Saturno entrare in Pesci a marzo e quindi ci sarà una riscossa e una rivincita. Questa che stai vivendo è probabilmente solo una fase di transizione. In amore, per fortuna, ci sono meno tensioni rispetto al mese scorso, ma se qualcosa non va, bisognerà analizzare bene i perché di una certa lontananza, fisica o psicologica, vissuta da qualche tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA