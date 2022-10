Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Gemelli ha delle novità, Toro e Ariete…

È arrivato il tempo di dare il benvenuto ad una nuova settimana: non può che tornare puntuale, anche oggi, lunedì 3 ottobre 2022, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: il lunedì dell’Ariete

Questa settimana, secondo l’oroscopo Paolo Fox, vede dei segni emozionarsi, grazie all’effetto di Venere in Bilancia, ma cari Ariete, voi vi emozionerete parecchio per delle seccature! Non è che sarà una settimana no, perché siete sempre accompagnati da un bellissimo Giove, però non vi aspettate tutto e subito. Voi siete dei guerrieri, volete combattere, però a volte bisogna anche fare buon viso a cattivo gioco. Tra l’altro, questa è una settimana che, assieme alla prossima, mette in gioco le vostre qualità: chi ha più presa dovrà dimostrare quanto vale, chi lavora nella creatività sarà chiamato a fare qualcosa di molto importante. Settimana pesante, non negativa, e dal punto di vista fisico molto particolare, al punto che in amore qualcuno potrebbe mancare all’appello dei sentimenti: se il partner dice che siete un po’ scostanti e lontani, forse non sbaglia.

Oroscopo Paolo Fox, quali sorti per Toro e Gemelli

Per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, invece, questa è una settimana che premia le emozioni vere e che porta anche delle buone risorse, dal punto di vista psicologico. C’è una grande voglia di emergere e soprattutto di non vivere più tensioni come è stato nel passato. Speriamo che anche l’amore torni protagonista e questo dipende anche un po’ dal desiderio: i nati Toro stanno vivendo delle innovazioni, addirittura cambiando gusti, nel senso che se, fino a qualche tempo fa, cercavano delle persone assennate e un po’ noiose, adesso vogliono rimanere colpite e intrigate da personaggi molto particolari e anche un po’ fuori dalla norma.

Per i Gemelli, non è escludere che in questo momento abbiate veramente voglia di fare delle cose nuove. Questa settimana abbiamo infatti Marte, Venere e altri pianeti favorevoli insieme a Giove e quindi stai per organizzare qualcosa di importante. Evidentemente le prossime due settimane ti consentiranno di completare un progetto, soprattutto se ci lavori da tempo. Non dimentichiamo i consensi che in questo momento Venere sblocca, che siano d’amore o di altro tipo. Cuori solitari datevi da fare e, se c’è qualcosa da dire, parlate pure.











