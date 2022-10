Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Scorpione in amore, Bilancia e Sagittario…

È arrivato anche oggi, lunedì 3 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questo inizio di una nuova settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia al top

Tra i favoriti, nonostante Giove opposto, c’è secondo l’oroscopo di Paolo Fox il segno della Bilancia. Anche se c’è da rivedere tutta la situazione lavorativa, tu hai delle belle qualità in questo momento: fascino, sorriso, desiderio di stare con gli altri, di innamorarti o di recuperare un sentimento. Dipende da cosa vuoi fare, ma certamente questa settimana non ti vedrà con le mani in mano. Anche le idee saranno migliori.

Scorpione e Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Settimana interessante che parte in maniera anche utile per lo Scorpione: se fino a mercoledì dovevi programmare un incontro o fare qualcosa di bello, non ti fermare! Quello che piace, dei prossimi due mesi, è la riscoperta dell’amore anche nei confronti di te stesso, perché a volte lo Scorpione si occupa molto degli altri, è completamente coinvolto da problemi di lavoro o personali e quindi si scorda di sé. Adesso ti verrà in mente che forse da molto tempo non ti curi, non compri qualcosa che ti faccia piacere e magari, se hai trascurato il tuo fisico, ti verrà nuovamente voglia di iscriverti in palestra. Insomma, devi occupare più tempo per ritornare sereno.

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un cielo di grandi cambiamenti che però ancora non ha dato i suoi frutti, soprattutto per le persone che a settembre hanno vissuto un blocco di lavoro o magari non sono stati ammessi a qualcosa. Bisogna quindi inventarsi qualcosa di diverso e se poi da tempo si fanno sempre le stesse cose, è necessario “darci un taglio”. In che modo? Di solito il Sagittario, quando ha dei problemi o dei dubbi, viaggia o si sposta e cerca di vedere la situazione da un altro punto di vista, non solo mentale, ma anche fisico: quando stai in una città che rappresenta un problema o comunque porta dei problemi, perché lì ci sono delle difficoltà di lavoro o comunque incontri delle tensioni, allontanarti da quei luoghi suscita in te una sorta di piccola rinascita interiore, ovvero uno stratagemma per vedere le cose da un’altra angolazione. Le relazioni d’amore riprendono, dopo un settembre travagliato e un po’ silenzioso.











