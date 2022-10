Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Vergine nervosa, Cancro e Leone…

Inauguriamo questa prima settimana del mese con un nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riservano le stelle di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, a coloro che sono nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine. Salute, amore e lavoro. Chi potrà contare su un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 ottobre 2022/ Gemelli ha delle novità, Toro e Ariete...

Oroscopo Paolo Fox, Cancro in ripresa

Per il Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento di recupero, anche se non si può dire che tu abbia il massimo da questo cielo, ed è comprensibile che tu sia un po’ pensieroso perché stai elaborando delle strategie che si riveleranno vincenti per il futuro. Se un programma non va come vorresti, se un consenso non è arrivato o se impieghi tanta fatica nel fare le cose e qualcuno cerca di rubarti spazio e tempo preziosi, cerca di farti scivolare le cose addosso: è un po’ difficile, ma tanto per ora poco si può fare.

Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Sagittario, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Leone e Vergine, l’oroscopo Paolo Fox del lunedì

Caro Leone. È un momento in cui le emozioni valgono tanto, anche quelle del cuore. Qualche giorno fa spiegavo che i nati Leone amano piacere senza concedersi ma adesso, se ti piace qualcuno, fermati! Spero che tanti, soprattutto in estate, abbiano confermato un sentimento e che qualcuno si sia sposato o abbia iniziato una convivenza. In generale, posso dire che le prossime saranno settimane importanti, proprio per recuperare emozioni e amicizie sincere.

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono un po’ preoccupati e forse anche nervosi, perché sono state accettate condizioni non facili da portare avanti. Ci sono quindi dei contratti o degli accordi da cambiare e bisogna puntare i piedi. Marte contrario parla di un certo nervosismo che ogni tanto alberga dentro di te: delle volte vorresti mollare tutto e in altri momenti invece ti senti pronto all’azione. Sai comunque che non sai stare senza fare nulla e quindi conviene portare avanti ciò che hai in mente. Amore tranquillo in questo mese di ottobre.

Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA