Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 settembre 2019/ Segni per Branko: Gemelli, Cancro, Leone

I segni d’Aria dell’oroscopo di Branko

Voltiamo pagina sui segni d’aria grazie allo studio dell’oroscopo di Branko. Gemelli: bisogna armarsi di un po’ di pazienza, perché occorre qualche giorno in più per risolvere delle questioni che al momento appaiono senza soluzione. Tuttavia non si è colpevoli, ma tocca subirne le conseguenze in prima persona. in ogni caso qualche novità c’è: la Luna nel segno dello Scorpione aumenta il proprio intuito e la capacità di discutere, l’unico neo è che si dovrebbe trascurare di meno l’amore o la famiglia. Per Paolo Fox è un momento di grande rivalsa per il segno. Bilancia: settembre porta qualche novità, sui progetti e nel lavoro, ci sono alcuni progetti di vecchia data che vanno rinfrescati. Occorre pensarci adesso, piuttosto che in inverno. Nel segno del Capricorno ci sono Giove e Saturno procurano diverse occasioni che portano felicità, dopo il 14 si sentirà ancor di più il suo favore. Paolo Fox aggiunge come si debba cercare di mettere pace nel proprio ambiente. Acquario: si è parecchio ingegnosi, ed è proprio grazie a questo che si darà vita ai progetti migliori. Forse l’unico ostacolo è Urano in opposizione alla Luna, può comportare qualcosa di difficile. Ma il segno saprà controbattere grazie al proprio senso di determinazione e comando. Paolo Fox specifica come si sia alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Oroscopo di oggi: i segni d’Acqua di Branko

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Branko con i segni d’acqua. Cancro: se durante la giornata di ieri la Luna ha creato un forte momento di tensione ed imbarazzo, le cose a partire da oggi cominciano a migliorare. La Luna nel segno dello Scorpione stimola di molto la passionalità ed l’amore, periodo buono anche per gli incontri. La creatività potrebbe aiutare anche nella professione. Interessante è il punto di vista di Paolo Fox che consiglia di salvare il salvabile. Scorpione: per gli altri segni la Luna nello Scorpione procura effetti piuttosto negativi, mentre il suo transito è altamente provvidenziale. E’ quello che ci vuole dopo un’estate che ha regalato poche soddisfazioni, anche in amore si può ricominciare da capo. Per Paolo Fox è importante l’influsso della Luna nel segno. Pesci: c’è un po’ di tensione nel lavoro (dovuta alla congiunzione di Mercurio con il Sole nel segno della Vergine), si devono esprimere le proprie opinioni con molta energia e questo non piace alla gente. La Luna scaverà nel profondo dell’amore. Paolo Fox sottolinea come si debba dare sempre un’occhiata all’amore.

Branko e i segni di Fuoco: l’oroscopo di oggi 3 settembre

Dopo le previsioni di Paolo Fox, diamo ora uno sguardo ai segni di fuoco per l’oroscopo di Branko. Ariete: la Luna nel segno dello Scorpione provoca una certa irrequietezza, c’è un’istintiva voglia di provocare gli altri. In ogni caso la Luna migliora ogni giorno sempre di più, e grazie a due congiunzioni con Venere si sarà in grado di costruire qualcosa di bello nel lavoro. Paolo Fox parla di giornate di programmazione intense. Leone: Marte dona un’incredibile forza nel lavoro, per le finanze e per gli immobili, ma occorre qualche controllo in più per le finanze. Nel proprio ambiente si è particolarmente a proprio agio, ci sarà modo di dimostrare quanto si è superiori. Per quanto riguarda l’amore, in particolare gli uomini, Venere si aspetta qualcosa. Paolo Fox ragiona sulla possibilità di avere bisogno di lavorare. Sagittario: nonostante sia una situazione stabile sul lavoro, il successo c’è e cresce piano piano ma qualcuno sembra ostacolare sempre. Ciò che da più fastidio non è di certo la concorrenza, che è sempre esistita, ma piuttosto che persone con meno esperienza vogliano mettere i bastoni fra le ruote. Entro giovedì e venerdì il segno sarà al centro di tutto. Paolo Fox parla di un momento in cui possono nascere delle discussioni.

Oroscopo Branko: i segni di Terra

Sempre grazie all’oroscopo di Branko analizziamo ora i segni di Terra. Toro: la Luna è in opposizione, ci si rende particolarmente irrequieti. Agendo direttamente sul sistema nervoso, si diventa tesi e nervosi più del necessario. Si consiglia di cercare di mantenere tutto sotto controllo, perché sono in arrivo delle buone novità, si può scegliere il campo che interessa particolarmente. Paolo Fox aggiunge come questo sia un momento in cui sfruttare al meglio le opportunità che capitano. Vergine: settembre è il mese giusto e si ha parecchio da offrire! Il transito di questi giorni della Luna nel segno dello Scorpione dona un’immensa energia ai pianeti che transitano nel segno. C’è una sorta di risveglio in ambito sessuale, Mercurio nel segno del Sole incrementa gli affari. Paolo Fox specifica come il segno sia decisamente forte. Capricorno: il cielo è ottimo, il transito proveniente dai segni del Toro, dalla Vergine e dallo Scorpione influisce positivamente sulla vita. Il successo è già arrivato, solo sulla salute c’è qualcosa che infastidisce. Paolo Fox aggiunge come ci sia bisogno di sbloccarsi.

Oroscopo di Paolo Fox: i segni al Lavoro

Voltiamo pagina e dedichiamoci al campo del lavoro sempre analizzando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Nel campo della professione per la Bilancia è difficile mettere gli altri a tacere, se bisogna rinnovare un accordo qualcuno non è dello stesso avviso. Il Cancro potrebbe provare amarezza perché si sa bene di aver fatto molto, ma chi circonda sembra non rendersene conto. Forse qualcuno sente di non essere valorizzato come dovrebbe, figlio di frustrazioni di situazioni che non sono state gestite nella maniera più consona. Presto però potrebbe arrivare la forza di reagire anche di fronte a situazioni che sembrano insormontabili. E’ un momento di grande crescita personale, il segno può contare sulla sua forza anche se si deve vedere da chi mette i bastoni tra le ruote alla prima opportunità. L’Ariete deve organizzarsi in queste giornate che regalano congiunzioni astrali molto interessanti. Il cielo è davvero positivo per agire. Il Leone in questo periodo ha bisogno di pensare al lavoro, entro novembre si deve dimostrate il proprio valore.

I segni dell’Amore: oroscopo di oggi

Ora è il momento del campo dell’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Saturno è ancora contrario all’Ariete, ma è giusto rimettersi in gioco. L’amore può andare in secondo piano. I Gemelli devono cercare di essere più forti come coppia, uno dei due partner potrebbe avere qualche problema sul lavoro. Bisogna capire che tipo di rapporto si sta vivendo in amore, le prime due settimane di settembre conteranno qualche piccolo disagio. L’amore per il nati sotto il segno del Cancro va gestito con più attenzione. Il Sagittario deve agire in maniera positiva. Non si devono riversare le tensioni in amore, a maggior ragione se si è in dubbio con due storie. L’amore chiama i nati sotto il segno del Leone. Per l’Acquario in amore la situazione è neutra, ma le cose migliorano sempre più

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni al Top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top. La Vergine è uno dei segni più forti, questa energia può essere oscurata solo dalla malinconia che spesso capita di provare. E’ un periodo per il Toro che porta ad una trasformazione irrinunciabile, che si rivelerà favorevole. Possibilità di fare nuovi incontri molto intriganti, bisogna stare dunque molto attenti a chi ci si trova davanti, cercando di raggiungere risultati grazie alla determinazione e l’attenzione su quanto accade. Per lo Scorpione arrivano ottime notizie in vista della giornata di oggi. Infatti la Luna è nel segno, ci sono percezioni migliori. Si è alle porte di un periodo che regalerà grosse novità. Anche se i Gemelli dovranno aspettare la fine del mese per la rivalsa personale, in questo momento si possono porre le basi per qualcosa di importante. Staremo a vedere se arriveranno risposte già nelle prossime settimane.

Oroscopo oggi martedì 3 settembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 3 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Ariete specifica come sono giornate importanti in cui si possono programmare situazioni in vista del futuro. I Gemelli sono in grande attesa di una rivalsa che possa arrivare nelle prossime ore. Il Toro dovrebbe sfruttare molto meglio le occasioni che capitano perché rischiano di sfuggire. Il Cancro deve capire che il salvabile può essere sempre salvato anche nei momenti difficili. Il Leone ha bisogno di concentrarsi sul campo della professione dove fin troppo spesso ci si è lasciati andare. La Vergine è un segno forte in questo momento grazie a un cielo che continua a sorridere. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a dare uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sono giornate di programmazione, bisognerebbe evitare il più possibile i ripensamenti e mancanza di concentrazione. Forse ci si potrebbe sentire ansiosi e tesi, si è pronti a rifare un esperimento nella vita grazie a qualche possibilità che potrebbe capitare in questo periodo. Toro: si consiglia di sfruttare al meglio le opportunità che si presentano in questo periodo, per non parlare del prossimo anno. C’è una grande differenza con il passato, Urano nel segno porta diversi cambiamenti che possono essere attuati immediatamente. Gemelli: si è in attesa di una rivalsa, che arriverà verso la fine di settembre. Cancro: il salvabile può essere salvato, nonostante il ruolo sia cambiato negli ultimi anni. Accettando un ruolo di certo peso si è ricominciato, prendendosi tutte le responsabilità sotto carico: tutto ciò procura un po’ di tensione.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox seguendo da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Bisogna prestare un po’ di attenzione alle proprie finanze, anche se le prime due settimane di settembre sono interessanti se ci si occupa di un lavoro a provvigione. Vergine: c’è questa paura di rimettersi in gioco, l’unico modo per ottenere qualcosa è agire e le stelle sono favorevoli. Bilancia: bisogna cercare di mettere pace ad un ambiente che è difficile da gestire, ed è molto difficoltoso. Queste giornate comportano qualche spesa in più, non è escluso che bisogna parare i colpi di una situazione familiare non molto chiara. Scorpione: c’è voglia di fare altro ma non è una condizione progettuale, al contrario: con Urano in opposizione c’è voglia di buttare tutto per aria. Gli ultimi due mesi sono stati caotici in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: potrebbero nascere polemiche e discussioni in atto, soprattutto nel lavoro. La seconda parte di settembre sarà migliore, ma non bisogna aspettarsi tanto. Capricorno: se si è rimasti soli per troppo tempo ha bisogno di sbloccarsi, soprattutto se si pensa che sia meglio stare da soli. C’è bisogno di una confidenza, se si è perso un amore importante c’è bisogno del tempo per riprendersi. La ruota gira, se una situazione si era bloccata si sbloccherà. Acquario: si è alla ricerca di un nuovo equilibrio, professionale ed emotivo. Ci sono stati diversi scossoni, la tensione si è riversata sul fisico. E’ facile che qualcuno abbia avuto dei problemi psico-somatici, ma passerà tutto. Pesci: occhio in amore, se non si è sinceri o se si sta tradendo. Trasgredire può far sentire meglio, ma non è la soluzione. Non è una situazione che riguarda tutti, ma molti dei nati sotto il segno dei Pesci pensano molto più al lavoro. Si è agitati, qualcuno vorrebbe mettere il segno in un angolo: non si deve temere perché la rivalsa arriva in autunno.



