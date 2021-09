Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario che giornata sarà

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 3 settembre 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete penso proprio che oggi sei un po’ fuori di testa, anzi mi chiedo cosa sia capitato ieri, perché la giornata del 2 è stata un po’ pesante. È vero che sei pronto a superare tanti problemi però ogni tanto queste difficoltà si ripropongono tutte assieme, allora se hai perso le staffe nel corso delle ultime 24 ore, cerca di non continuare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Sagittario: una situazione così imponente e prepotente, soprattutto per l’amore, va sfruttata! Diciamo che settembre è un mese propedeutico alle passioni di ottobre, perché Venere arriverà nel vostro segno dal 7 ottobre, quindi arrivano due mesi che portano delle passioni o che possono anche rinvigorire una relazione. Per il Leone sta per arrivare la Luna nel segno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nel corso di questa giornata arriva in serata anche a dare una mano anche a tutti coloro che vogliono recuperare l’amore. Adesso l’amore è importante perché avere una persona cara al proprio fianco, può aiutare a superare problemi di attività e professione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox: Leone, Sagittario e Ariete, tutto sul lavoro

Per l’Ariete tra l’altro, nel tardo pomeriggio, la Luna inizierà un transito positivo che protegge il weekend. Però ancora abbiamo Mercurio e Venere in opposizione, quindi per gli affari, per l’organizzazione di progetti e programmi, molti sono in alto mare oppure devono rinviare qualcosa. Per il Leone più che di problemi io parlerei di cambiamenti drastici: i liberi professionisti hanno a disposizione un cielo di trasformazioni, però non sono sempre facili da fare, con Giove e Saturno in opposizione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox alcuni addirittura devono reinventarsi o studiare nuove strategie. Sagittario: certo che se hai una storia che non va, adesso ti guarderai attorno, perché con un cielo così produttivo, non vuoi mangiare la solita minestra riscaldata. Preparati però a qualche momento di confusione lunedì e martedì: questo vale anche per il lavoro e direi che entro il 7, dovrai fare presente le tue richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA