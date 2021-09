Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 3 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci buona giornata: questo weekend è più tranquillo anche se Marte è sempre all’opposizione. Io continuo a credere che la fine di luglio e la prima parte di agosto siano state un po’ pesanti per i Pesci, sia per coloro che magari hanno vissuto un bell’evento in famiglia, perché adesso sono preoccupati per i soldi, sia per quelli che si sono separati.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: comunque io direi di non perdere l’ottimismo. Le coppie che si sono sposate o che convivono da poco, sono un po’ preoccupate per le questioni di soldi e devo dire che potrebbe esserci anche la necessità di un piccolo aiuto, perché settembre e ottobre sono mesi che, da questo punto di vista, prevedono molte uscite e le entrate vengono subito assorbite dalle spese. Scorpione: per quanto riguarda il lavoro ci sono delle novità, che forse hai richiesto e desiderato, ma non c’è tanta volontà di azione e diciamo che vai un po’ avanti per inerzia. Non senti in questo periodo una grande complicità e probabilmente se non sei in accordo con alcune persone, con alcuni colleghi o capi, potresti fare il minimo sindacale.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione, Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: l’amore ha portato qualche tensione e poi c’è stata, a anche a livello fisico, una forma di stress che andrebbe debellata. Qualsiasi cosa tu debba fare, cerca di concluderla entro sabato, perché l’inizio della prossima settimana sarà impegnativo. Comunque sai che molto presto ci saranno delle novità: Giove inizierà un transito molto importante dalla fine dell’anno e in generale tutto quello che chiedi ora avrà un decorso positivo, anche se non subito.

Credo che lo Scorpione in questi giorni si debba predisporre all’amore con una certa positività. Da venerdì 10 settembre Venere va nel segno e poi c’è una grande voglia di relazionarsi agli altri in maniera più positiva. Chiaro che ognuno ha la sua storia, le proprie esperienze: magari gli Scorpioni più maturi stanno pensando di concedersi un amore part time, mentre i giovanissimi crederanno nell’amore in maniera più completa. Fidati comunque dell’azione sempre positiva di queste stelle.Il segno del Cancro è molto perplesso. Adesso qui bisogna capire se si sta giocando al gatto e al topo in amore, oppure se per caso vuoi mettere alla prova un rapporto. Magari questo legame che tu cerchi non è così importante o ricambiato.

