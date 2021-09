Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 3 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro: anticipo che da venerdì 10 settembre ci sarà qualche conflitto da risolvere: i più arrabbiati, in questo periodo stanno mettendo le mani avanti e il weekend può essere un po’ forte e teso per quelli che hanno dei problemi in più.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come questo Sole nel tuo spazio zodiacale porti saggezza. Abbiamo Sole e Marte e tra l’altro questo Sole è anche in ottimo aspetto a Urano. Quindi anche i Vergine più statici, più razionali, pragmatici, in questo periodo sentono una grande voglia di cambiare: allora sempre sulla base delle proprie acquisizioni e della propria esperienza, si potrebbe nel corso di questi giorni realizzare un progetto nuovo. Quindi metti a frutto le tue capacità a livello mentale. Il Capricorno avrà un inizio di settimana molto importante, perché lunedì e martedì avremo un cielo che allarga il raggio di azione. Si possono finalmente concludere dei patti o degli accordi importanti, mediando: se tu hai chiesto 100 magari arriverà 70, ma meglio accettare. I compromessi in questo periodo non rappresentano una resa ma una necessità.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Amore nella norma, né bene né male. Se cerchi una passione, da venerdì 10 avremo una Venere migliore.

Per il Capricorno: ogni parola che cade dev’essere il frutto ben maturo della forza che hai dentro di te. In amore novità da venerdì. Se sei del Toro adesso non fate polemiche: se c’è un rapporto che funziona, perché buttarlo all’aria? Il Toro tra l’altro, prima di chiudere una storia, ci pensa e ci ripensa.

