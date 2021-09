Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 3 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: bella questa situazione astrologica per i sentimenti, per le amicizie e siete molto protetti, però è confusa per quanto riguarda il lavoro. Diciamo che un po’ di nebbia si dirada dal 15 settembre, ma prima di allora consiglio di fare “il passo secondo la gamba”. Sabato e domenica giornate buone per gli incontri. Emozioni nuove anche per i cuori solitari.

Ora tocca alla Bilancia: in amore, tu ce la metti tutta per trovare la pace e tra l’altro la Bilancia detesta vivere passioni sottotono. Però in questi giorni non sei tanto tu, ma il partner a creare qualche difficoltà. Doppia prudenza con il segno del Toro, del Leone e con lo Scorpione. Per l’Acquario, tutti sanno che sei un bastian contrario: se tutti vanno da una parte, tu vai dall’altra. Quant’è difficile però soprattutto di questi tempi avere un’opinione diversa dalla massa? In quanto all’amore potresti avere un’opinione diversa dal partner e quindi, tra venerdì e domenica, ci va un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri. Questa Luna che sta andando in opposizione mi dice che avresti bisogno di libertà.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: a volte l’Acquario desidera la libertà ma non sa dove andare. In realtà è sempre preso da molte emozioni contemporaneamente e poi ricordiamo che per questo segno è giusto vivere di utopie, di fantasie. Queste stelle sono importanti per i liberi professionisti che devono trovare un accordo. Forse non ti va di fare una cosa, ma alla fine del mese i soldi servono e quindi dovrai trovare un compromesso. Però, riparlane da lunedì. Per la Bilancia avere Mercurio e Venere nel segno, in ottimo aspetto anche a Giove e Saturno, significa che molte porte stanno per aprirsi. Questa inaspettata apertura verso il mondo, fa nascere nuove passioni e io mi auguro che i Bilancia non siano restii ai nuovi incontri (parlo ai single).

