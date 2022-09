Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le stelle

Cosa succederà questo sabato? Vediamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete, i pianeti sono molto positivi, tranne Mercurio che porta forse ad un evento non programmato. Il consiglio è quello di non curarsi dell’invidia che gli altri potrebbero avere e andare avanti. Per il Toro ecco giornate migliori, dopo un giovedì e venerdì abbastanza confusi. Da lunedì possibile incontro in amore grazie a Venere. Gemelli? Un momento di tensione e agitazione, con Venere un po’ storta. Col partner forse c’è qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, cielo importante

Ariete, Luna, Venere e Giove sono con te: questo è cielo veramente importante! Solo Mercurio è forse leggermente negativo: probabilmente hai qualche problema di soldi o un evento che non avevi programmato. Non ti curare dell’invidia delle persone, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: tu sei molto impulsivo di nascita e in questo periodo sei ancora più forte, quindi potresti essere osservato con grande ammirazione ma anche con una punta di insofferenza.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, insofferenza?

Toro, finalmente giornate migliori! Giovedì e venerdì state giornate un po’ confuse: bisogna farsi meno problemi per tutto. Ora c’è atteggiamento più propenso a lasciarsi andare, piuttosto che ad impegnarsi se non ne vale la pena. Buone notizie per chi cerca un nuovo amore e per chi magari vuole ritrovare un po’ di pace. Da lunedì ci sarà un incontro piacevole grazie ad una Venere importante che torma ad essere dalla tua.

Gemelli, questo è un momento di tensione e agitazione. Se vengono esposte le proprie difficoltà in maniera impetuosa, diventa uno svantaggio: si rischia di passare dalla parte del torto. La Luna opposta chiede di non portare avanti polemiche e, tra oggi e domani, di evitare tensioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Settembre vi vedrà da lunedì con una Venere un po’ storta: è probabile che con il partner ci sia qualcosa che non va, tuttavia voi siete sempre pronti a perdonare. In particolare, chi vive una relazione un po’ vulnerabile, inevitabilmente dovrà parlar chiaro.

