Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: l’amore…

Un sabato che parla di amore. Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro, bisogna far chiarezza nelle proprie relazioni. Questo segno ha un animo sensibile ma essendo governato dalla Luna, spesso fatica a capirsi anche da solo. Per il Leone è il momento giusto per accettare inviti e rimettersi in gioco anche in amore. Per la Vergine, invece, da lunedì ci sarà Venere nel segno con delle belle novità.

Oroscopo domani 4 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, in amore…

Cancro, se c’è qualcosa da dire, meglio farlo in questo sabato. In amore bisogna capire con chi stai e se sei ancora preso da un sentimento. Ti piacerebbe avere con la persona che ami un’intesa di tipo quasi karmico, senza bisogno di parlare per farti capire: sei una persona molto sensibile. Il tuo animo è volubile e, poiché sei governato dalla Luna, ogni tanto non ti capisci neanche tu, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 4 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, inviti e novità

Leone, in questo fine settimana avrai qualcosa di più. I Leone stanno vivendo una fase da protagonisti: gli incontri sono interessanti ed è il momento giusto per accettare inviti, partecipare a feste, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Fare qualcosa per rimetterti in gioco è la cosa migliore da fare, perché Giove aiuta a superare piccoli o grandi ostacoli.

Vergine, finalmente due giornate in cui è possibile annoiarsi oppure essere un po’ preoccupati per il futuro. L’ambizione conta e il lavoro è importante, ma dopo il riposo di agosto, adesso è un po’ più difficile ripartire. Forse sei semplicemente sovraccaricato di impegni e il futuro ti appare un po’ pesante. Lunedì Venere inizierà un transito importante nel segno, quindi settembre potrebbe portare a sorprese in amore.

Oroscopo domani 4 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA