Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i progetti

Iniziamo questo sabato con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Il Capricorno ha ottime stelle che portano ad un periodo di crescita. In amore bisogna mantenere la calma: da lunedì Venere sarà favorevole. Per l’Acquario, dalla prossima settimana Venere non sarà più opposta ma bisogna mettere in ordine vista sentimentale e non solo. Per i Pesci, forse qualche malinconia di troppo con alcune delusioni. Nel 2023 tutto tornerà a posto.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, le stelle

Capricorno, le Stelle sono dalla tua parte con grandi impegni. Per molti questo è un periodo di crescita, ma la vera fase di forza ci sarà il prossimo anno: questi mesi sono importanti per crescere e mettersi alla prova. Ora si può superare un ostacolo o un esame, ma poi bisogna mantenere ciò che si ottiene. Giove è dissonante e ti dice di stare attento perché non tutti sono leali come sembrano. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che è molto importante mantenere la calma in amore. Da lunedì Venere è favorevole per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, Venere e…

Acquario, avremo una situazione migliore dalla prossima settimana, con Venere che non sarà più opposta. Questo segno vorrebbe delle relazioni libere ed emozioni nuove: con il cielo che verrà sarà ancora più infervorato da questo punto di vista. È opportuno trovare un nuovo equilibrio: bisogna rimettere in ordine carte e collaborazioni. Grandi progetti possono ripartire, anche di piacere personale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, prendere le distanze da piccole e grandi malinconie è necessario. Ci sono state delle piccole e grandi delusioni: più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le prospettive. Le previsioni per il 2023 parlano di Giove bello e un Saturno pazzesco nel segno. Questo mese è stato po’ polemico e un po’ teso ma ha fatto capire quali sono i progetti da seguire, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

