Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 settembre 2022/ Pianeti di Bilancia, Scorpione, Sagittario

In questa giornata che dà inizio al weekend, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox? Per la Bilancia possibili problemi di soldi: il lavoro c’è ma non si raccoglie abbastanza. Venere diventerà presto positiva per chi cerca un amore: la maggior parte delle persone cercano inoltre ispirazione e il cielo potrebbe essere quello giusto. Per lo Scorpione sarà un weekend interessante con Venere che non sarà più contraria. Sul lavoro, forse c’è qualche problema e voglia di cambiare. Il Sagittario ha la Luna nel segno e presto potrebbe aprire gli occhi su qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, problemi di soldi?

Bilancia, forse c’è qualche problema di soldi. In realtà, dopo le perplessità di maggio e giugno che possono essere state di tipo fisico o ansie per il futuro, le cose si sono messe bene ma molti hanno meno sicurezze economiche. Venere entro due mesi si troverà nel segno e questo è un punto di forza per chi vuole cercare un amore. La maggior parte dei Bilancia cercano nuove ispirazioni e creatività: c’è anche voglia di curarsi di più e apparire più belli.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il cielo…

Scorpione, per te un weekend interessante. Venere non sarà più contraria tra poche ore e questo farà bene a tutte quelle relazioni che ad agosto hanno avuto problemi. Lavoro? Se non ti trovi bene, potresti trovare un capo che per ora ti accordi un cambiamento. Ci saranno due momenti di stress e di trasformazione: uno lo stai vivendo adesso, ma quello che fai ora lo cambierai nuovamente in primavera, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo è un riferimento in più per i sentimenti.

Sagittario, la Luna è nel segno e dunque la mente non si ferma e il cuore neppure. Questo mese di settembre potrebbe comunque aprirti gli occhi su una persona sulla quale avevi alte aspettative. C’è una rivalutazione delle tue potenzialità e una rettifica in amore, soprattutto se qualcuno non ti dà quello che desideri. Se hai voglia di innovazione, fallo presente alla persona che ami.

