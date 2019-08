OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 30 agosto 2019: Bilancia, Vergine, Leone, Pesci

Oroscopo di oggi venerdì 30 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista anche della giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2019. Il noto astrologo torna a parlare e lo fa tramite la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ha delle stelle interessanti, sicuramente bisogna sfruttare il momento in modo opportuno, senza farsi sfuggire nessuna occasione. Il Toro deve organizzarsi in vista del futuro. C’è la necessità di un cambiamento importante anche se non si può considerare una cosa facile da fare. I Gemelli sono agitati perché vivono un momento incerto e nel quale non riescono a raccapezzarsi. Il Leone invece è impulsivo e si potrebbe trovare a dare degli ordini a qualcuno che non ha nessuna intenzione di seguirli. Clicca qui per l’oroscopo della settiman.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Iniziamo l’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: venerdì e sabato sono giornate di sperimentazioni, se qualcosa non va’ salterà fuori. Si consiglia di rimandare tutto alla prossima settimana, è meglio non rovinarsi il fine settimana con sentimenti dissonanti o iracondi. Capricorno: a secondo del tipo di professione che si esercita, in vista dell’autunno ci sarà una grande iniziativa da intraprendere, la ruota gira a favore. Gira nonostante la lentezza, spesso si preferisce osservare ed aspettare per agire. In amore è possibile recuperare. Acquario: si è in crescita in questo fine settimana, ma bisogna superare qualche piccolo problema. Non sempre si è stati bene, si è accumulata un bel po’ di tensione che però è stata somatizzata. Pesci: sono giornate particolari, ci sono risse e tensioni, incomprensioni in vista. I nemici non riusciranno comunque a bloccarsi, è un periodo di passaggio.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e seguiamo l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: avere buone stelle significa sicuramente sfruttare il momento più opportuno. Se si deve iniziare un progetto, si consiglia di pensare all’amore. Toro: bisogna organizzare un grande futuro, e necessita di un grande cambiamento anche se è difficile. Gemelli: E’ un periodo difficile, solo i più forti riescono a sopravvivere. Cancro: si è sempre molto attivi e dinamici, alla ricerca di nuovi equilibri: ogni qualvolta sembra di aver trovato un nuovo equilibrio, qualcosa va storto e bisogna sempre ripartire.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox grazie ai segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è sempre molto impulsivi e si vorrebbe che gli altri si accodassero. Vergine: si potrà fare molto, si è molto organizzati e attenti ed è proprio per questo che si può ottenere di più. E’ un periodo importante per riflettere e capire quali sono le questioni che possono andare in porto, è tempo di agire. Bilancia: si è davvero molto confusi, a causa di Saturno. Come il Cancro si crede di aver trovato un equilibrio ma spesso tocca ripartire a causa di qualche piccolo incidente di percorso. Se c’è da trovare un accordo si è un po’ sotto pressione. Scorpione: si vive un periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti, Agosto sta per finire e non ha portato vantaggi. Bisogna curare il fisico prima di tutto, ogni tanto si cerca il particolare che può creare il disagio.



