Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 30 agosto 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei un tipo che non sa stare fermo, ma dormire un po’ di più? Perché capita in questi giorni all’Acquario di avere talmente tanti pensieri o situazioni irrisolte da sentirsi un po’ stanco, alle 20/21, e poi improvvisamente svegliarsi nel cuore della notte, perché c’è un po’ di stanchezza che non è solo fisica, ma soprattutto mentale. Ritempra lo spirito in vista di questa buona Venere, che in amore può darti qualche direttiva in più.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Luna favorevole, Venere favorevole: l’amore è una cosa meravigliosa e va ricordato anche a coloro che magari dopo una separazione pensano che non sia così. Certo, le stelle propongono, ma se noi non vogliamo amare… Capita quando abbiamo un cielo bello che qualcuno si avvicini. Magari non è proprio la persona dei nostri desideri, ma spesso quando l’amore ci viene proposto non ci piace, quando invece viene ricercato e fa soffrire ci intriga parecchio. Comunque, è il momento di scegliere e non rimandare oltre.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Oggi c’è questa Luna nel segno che è positiva: settembre è un mese interessante per le attività, molti si ritroveranno a dover riorganizzare la propria vita sulla base dei propri impegni. Anche le tensioni familiari si sciolgono, con Venere favorevole, e oggi hai una bella dose di energia positiva. Molto importante a settembre applicarsi sul lavoro se devi fare delle trattative e aspetti delle risposte.



