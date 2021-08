Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: le previsioni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 30 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Questa Luna è favorevole, Venere è interessante, e non manca la capacità di amare. Venere brilla in cielo dall’alba al tramonto, con un sestile che riscalda il tuo segno: una presenza gentile che ti rende ancora più emotivo, forte. Sei molto esigente in amore, forse hai troppe aspettative: attenzione a non fissarti su persone che sono troppo diverse da te”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Giornate molto significative nel rapporto con gli altri. È vero che il lavoro va un po’ al rallentatore, oppure tu sei un po’ arrabbiato con un ente, un gruppo o un capo, ma non dimenticare che i sentimenti in questo periodo possono aiutare a superare qualche intransigenza o disagio vissuto in altri settori della tua vita. Per certo, si può dire che la necessità di essere gioiosi e fiduciosi nei confronti degli altri è importante per il tuo segno che è proprio volto ai contatti. Periodo molto intrigante per le coppie che possono e vogliono avere un figlio e che magari dopo tanti ritardi finalmente riescono a legalizzare un’unione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che è molto motivato ed è una cosa che si verifica da tempo. Anche se ci sono stati dei problemi, l’importante è riconquistare una sensazione di libertà, senza esasperare conflitti e diffidenze. Qualcuno dirà: “Io vorrei vivere tranquillo, poi vado al lavoro, vado a casa, mi incontro con delle persone e sono costretto a litigare!”. Però tu sai che ogni tanto cerchi la competizione, mentre in questo periodo, se puoi allontanarti da situazioni che ti danno fastidio, è meglio. Buone energie in arrivo.



