Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 30 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Ci sono tante occasioni di riempire un eventuale vuoto affettivo, soprattutto nel mese di settembre, quando Venere sarà nel segno. L’isolamento nel quale ti rifugi per evitare delusioni è sempre presente, però può acuire la malinconia, e questo vale anche per coloro che si sono separati. Un’amicizia può diventare qualcosa di più. Attività, nuovi progetti, nuovi colleghi: si muove qualcosa”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? È un buon momento per allacciare rapporti e collaborazioni professionali, magari alternativi ad altre situazioni che non sono state intense e piacevoli. I pensieri più nascosti in questo periodo devono essere gestiti con attenzione, soprattutto se in amore c’è della gelosia. Le coppie forti stanno penando un po’: spese per la casa, progetti bellissimi, che però sono un po’ arenati. Addirittura i più giovani potrebbero chiedere un aiuto economico ai genitori o a un parente. Cerca di evitare malumori.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “I progressi, le cose importanti sono a portata di mano, ma la prima cosa che devi fare, come si vede da circa un mese, è ritrovare un buon equilibrio interiore. È facile per una persona dei Pesci, così sensibile, così emotiva, perdersi, anche nei propri pensieri. Nelle amicizie dovresti approfondire un po’ di più i rapporti, essere un po’ più selettivo, soprattutto se, come credo, da un paio di mesi, qualcuno ha tradito la tua fiducia o è sembrato troppo diverso da quello che sembrava. Ricordarti però che, da settembre, avrai una Venere importante. Quindi, anche chi è stato male recupererà. Sempre un periodo fertile per i progetti da condividere, avanzamenti inaspettati e, entro fine anno, buone opportunità di recupero”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA