Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo quinto e ultimo lunedì del mese di agosto non può avere ufficialmente inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 30 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: dovresti cercare in questi giorni di recuperare, però l’inizio della settimana è un po’ sottotono. Non si sa bene quello che devi fare, bisogna riorganizzare tutto, settembre è alle porte: la giornata di lunedì e martedì assomigliano molto alle giornate della scorsa settimana. Quindi, c’è stata un po’ di agitazione? Cerca di non ripetere gli stessi percorsi negativi o le stesse situazioni di conflitto che magari hai già vissuto. Nessuno come te sa come gestire la propria razionalità e il proprio ingegno per superare i problemi. Questo vale anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Il Capricorno in questi giorni non è molto disponibile ad amare. Questo non significa che non hai la persona giusta al tuo fianco, ma che hai la testa altrove. Certo che, però, se non hai proprio nessuno, non lo cerchi: settembre dal punto di vista sentimentale sarà un mese molto più intrigante. I legami matrimoniali e le convivenze che hanno attraversato una crisi negli ultimi tempi devono vivere questo periodo con un po’ di attenzione. Meglio aprirsi alle esigenze di chi ti ama, senza troppe domande. Chiaro che questa condizione vale anche per il partner.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Non è che questo sia un periodo ricco, però penso che sia un periodo che permette di fare delle scelte oculate. Per esempio le persone che hanno un’attività in proprio, da tempo stanno risparmiando, ma anche quelli che nel lavoro sono ancora un po’ in bilico. Ci sono delle novità: l’autunno potrebbe portare un nuovo progetto, un programma che all’inizio non andrà al meglio, ma poi, con un po’ di concentrazione ripartirà. D’altronde, se ti trovi a fare delle cose che non hai mai fatto, oppure devi attuare delle nuove strategie, è inevitabile che ci voglia tempo affinché tutto decolli. Le unioni che hanno subito crisi ora possono rinsaldarsi, ma devono agire di corsa prima che arrivi la seconda parte di settembre.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA