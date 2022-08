Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: lavoro…

Comincia ad entrare nel vivo la settimana, anche grazie alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Anche oggi, martedì 30 agosto 2022, fornisce le sue indicazioni per Ariete, Toro e Gemelli. Che giornata sarà per questi segni dello Zodiaco? Tempo di scelte per l’Ariete, che deve fare attenzione anche a possibili uscite economiche. Agitazioni sentimentali per il Toro, alle prese con delle situazioni de chiarire. Qualche preoccupazione per i Gemelli, il cui cielo fa comunque ben sperare.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, attenzione ai soldi…

Ariete, oggi questa Luna in opposizione vi mette di fronte ad un bivio: forse dovete fare una scelta secondo l’Oroscopo di Paolo Fox o magari siete un po’ innervositi. Per quanto il periodo sia positivo, ci sono delle giornate in cui bisogna stare attenti, soprattutto a livello finanziario. La mia è un’interpretazione e penso che si sia stata un spesa in più, un esborso improvviso oppure un danno che dev’essere riparato. Spero che abbiate fatto tesoro delle esperienze legate al passato e che ci sia qualcuno che possa rimborsarvi. Storie importanti possono sempre nascere con Venere attiva.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, agitazioni…

Toro, l’importanza di sentirsi sicuri e certi di un sentimento può portare a chiuderlo definitivamente o a viverlo con maggior trasporto: sembra un paradosso, ma non esistono più mezze misure. Chi ha una storia bella la conferma, chi non ha più voglia di stare con qualcuno dirà “basta!”. Quest’agitazione esiste perché bisogna chiarire quello che non va, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualcuno deve organizzare un evento in famiglia e possono uscire dei soldi..

Gemelli, oggi Luna, Mercurio e Giove sono molto attivi e questo è un cielo che regala un qualcosa di più. Peccato per una preoccupazione recente per una persona che amate o per una questione di famiglia: l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tutto si risolva a buon fine, ma comunque da parte vostra c’è la massima disponibilità affinché tutto questo accada.

