Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: amore…

Tempo di Oroscopo Paolo Fox, del resto è cominciata una nuova giornata. Bisogna quindi scoprire come sarà quella di oggi, martedì 30 agosto 2022, per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Le indicazioni sono state fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Qualche avvertimento per i Bilancia, nel cui orizzonte c’è una possibile svolta. Novità in vista anche per lo Scorpione, alle prese con divergenze amorose da affrontare e superare. In ripresa il Sagittario, che possono pensare a nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, serve svolta

Bilancia, avere Luna e Mercurio nel segno è una fonte di vantaggio, ma c’è sempre qual Giove opposto che dice: “Attenzione alle alleanze, agli incontri e se c’è da rinnovare un accordo o un contratto”. Chi ha un’attività principale cerca di guadagnare qualcosa in più facendo dei piccoli lavoretti artigianali e altri magari hanno delle responsabilità importanti, stanno per fare un grande passo, ma sono esitanti: è dall’estate che qualcosa non va, lo sappiamo, e secondo l’Oroscopo di Paolo Fox bisogna rimettersi in pista.

Oroscopo Paolo Fox: novità per Scorpione e Sagittario

Scorpione, non mancano, in questo periodo, delle buone novità: Venere finalmente toglierà gli occhiacci bellicosi dal segno. Da lunedì 5, anche se ci sono state divergenze in amore, andranno superate. Comunque coloro che dovevano fare un passo importante o cercare delle soluzioni avranno campo libero per l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità anche per quanto riguarda gli incontri, più facili in questa fine d’agosto.

Sagittario, non c’è un solo pianeta contro a parte il Sole. Questo rappresenta un momento di grande rivalsa: forse un po’ di stanchezza c’è, forse un po’ di agitazione sarà palpabile nei prossimi giorni, ma ricordiamoci che i sentimenti contano tanto, al punto che i Sagittario che hanno dei dubbi diventeranno molto gelosi, forse anche un po’ sospettosi. Per cui attenzione a non stuzzicare i Sagittario. Organizzare un nuovo progetto, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox, è importante.

