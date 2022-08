Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: le stelle…

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox proseguono la loro corsa settimanale per disegnare gli scenari dei segni zodiacali. Stiamo allora per scoprire che giornata sarà quella di oggi, martedì 30 agosto 2022, per Capricorno, Acquario e Pesci. Le indicazioni come di consueto sono state fornite attraverso Radio Latte Miele. Se il Capricorno è un po’ distratto in amore e al tempo stesso alle prese con degli affari, invece l’Acquario è un po’ insofferente, ma potrebbe dar spazio a delle piccole avventure. Agitati anche i Pesci, per i quali purtroppo non mancano le tensioni. Ogni aspetto viene comunque approfondito di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Le previsioni di Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno distratto…

Capricorno, tutta l’attenzione è rivolta al lavoro e non alle questioni di carattere amoroso. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice perché in questo periodo, anche se hai la persona migliore al tuo fianco, sei distratto e ci sono anche delle persone che potrebbero risentirsi, se questo accade, e si chiederanno quanto contano nella tua vita. Va meglio per i cuori solitari che comunque avranno modo di impegnarsi a settembre. È un cielo interessante per coloro che devono vendere o acquistare, per chi ha un’attività in proprio e vuole diversificare: le esigenze personali contano e forse adesso è il caso di parlare con sincerità a una persona che rappresenta per te il futuro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: lavoro...

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le coppie…

Acquario, cielo rivoluzionario perché tu sei diventato insofferente a tutto ciò che è costante, ripetitivo o non va bene e stai cercando delle cose in più. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che ci sia la persona giusta al tuo fianco, perché l’Acquario ama progettare, fare delle cose anche fuori dalla norma, ma ci vuole una giusta complicità. Non bisogna per forza rivoluzionare il mondo, ma penso per esempio a chi, dopo tanti anni, decide di acquistare una moto, fare un viaggio in camper o qualche altra cosa fuori dalla norma: piccole avventure che magari non cambiano nulla, ma possono essere soddisfacenti se accanto hai una persona che ti segue. Se non è questo, magari cerchi novità sul lavoro, però è certo che non vuoi più fare quello che facevi prima.

Oroscopo domani 30 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Pesci, in questo momento il Sole è in opposizione e Marte è un po’ agitato. L’Oroscopo di Paolo Fox segnala qualche momento di tensione che dev’essere risolto al più presto, prima dell’arrivo di settembre, perché sarà un mese in cui in certe giornate potrai diventare un po’ polemico. Forse pensi che una persona non ti stia accanto quanto tu desideri oppure, in questo momento, qualche piccola complicazione è da superare. Ricorda che in famiglia bisogna stare attenti soprattutto nei fine settimana: attenzione anche alle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre e, in generale, almeno fine al 15, a tutti i rapporti che sono precari: anche se un rapporto va bene potresti essere preoccupato per quella persona e in questo momento l’intimità è un po’ in calo e non c’è modo di esprimersi al meglio. Prudenza se c’è una storia che non funziona o se ci sono rapporti a metà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA