Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 agosto 2022/ Le previsioni di Cancro, Leone e Vergine

Come procede la settimana secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Lo stanno per scoprire Cancro, Leone e Vergine con le previsioni di oggi, martedì 30 agosto 2022. Le indicazioni sono state fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Se i nati sotto il segno del Cancro devono fare attenzione ai piccoli scontri che potrebbero insorgere sul lavoro, i Leone invece potrebbero avere qualche contrattempo economico… A caccia di serenità la Vergine, che appare stanco nella sfera professionale.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, qualche conflitto…

Cancro, si torna piano piano a vivere una situazione di stabilità, ma oggi e domani qualche conflitto può esserci e lo sentiranno in particolare tutti quelli che stanno cercando di mettersi in gioco in un nuovo lavoro, stanno tentando nuove acquisizioni oppure devono cambiare giro di conoscenze, amici colleghi. Attenzione quindi ai piccoli scontri che possono nascere anche per motivi banali che riguardano appunto più il lavoro che il sentimento. Magari non è cambiato nulla, ma vi fa rabbia il fatto che una persona che merita meno di voi abbia avuto di più. Nuovi progetti, di cui non si sa bene l’esito: anche questo può impensierire secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il martedì di Leone e Vergine

Leone, grande cielo! Non c’è quasi pianeta contro, a parte il solito Saturno opposto che però ormai non può più fare del male e semmai ha rallentato tanto i vostri progetti. Potrebbe rendervi diffidenti se avete avuto una separazione nel passato, per cui Venere porta l’amore, ma voi dite “aspettiamo un attimo, prima di lasciarmi andare”. Con la persona giusta però, sì ai matrimoni e alle convivenze. Una spesa di troppo per l’Oroscopo Paolo Fox: qualche piccolo problema con i soldi.

Vergine, riuscire a fare chiarezza nel proprio cuore non è facile, però in questo momento c’è una missione da compiere: ritrovare tranquillità. Dal 5 settembre, Venere inizierà un transito molto bello nel vostro segno ed ecco perché adesso sarà meglio secondo l’Oroscopo Paolo Fox non agitare gli animi e mettersi in gioco quanto prima. Le questioni di lavoro chiamano, ma c’è una differenza rispetto all’anno scorso: siete più stanchi e annoiati. Sapete che dovete fare delle cose, ma vorreste applicarvi un po’ meno: una cosa insolita per un segno di solito stacanovista.

