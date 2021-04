Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 30 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: questo fine settimana potrebbe iniziare in maniera un po’ tesa a causa di un po’ di stanchezza che sembra appesantire la giornata di questo venerdì. La grande voglia di fare regalata da Giove e Saturno in buon aspetto sembra favorire i nuovi progetti, ma sarà necessario fare appello a tutta la propria creatività.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Ora tocca alla Bilancia: il fine settimana potrebbe incontrare alcuni piccoli rallentamenti, per questo sarebbe bene cercare di sfruttare al massimo le ore di questo venerdì. Se l’inizio di Aprile ha portato qualche tensione in ambito amoroso, ora sarebbe bene approcciarsi alle situazioni che potrebbero presentarsi con la massima prudenza.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 30 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: la fine di questo Aprile sembra continuare a portare disagi e dispiaceri legati ad alcune situazioni difficili da affrontare. Presto si potrà contare su momenti migliori, ma adora è necessario riuscire a far fronte a questa sensazione di stanchezza senza lasciarsi sopraffare.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA