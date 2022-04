Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Oggi, sabato 30 aprile, come sarà la vostra giornata? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso Radio Latte Miele. Cosa possiamo aspettarci da questo sabato tra amore, fortuna, famiglia e salute? Ecco tutto quello che dicono le stelle sui segni di fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, presto pianeti favorevoli

Ariete, in questo sabato non mancano né lo sprint né la voglia di ripartire. Vuoi toglierti di torno situazioni o persone fastidiose e questo è il momento buono per farlo anche per stare più tranquilli. Se ci sono situazioni che hanno creato troppo disagio, lasciatele andar via. Ci saranno momenti importanti nel mese di maggio: Venere sarà nel segno dal 2 maggio e Giove verrà nel segno dal 10. Marte, inoltre, sarà nel segno dal 24 maggio. Con questi pianeti positivi potete fare cose grandi, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: il loro sabato

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, il vostro sabato

Leone, forse questo fine settimana siete sulle spine e dunque potreste non godervelo al meglio. Non preoccuparti: la situazione sarà migliore lunedì. Come mai siete così? Potrebbe esserci stato un confronto in famiglia che non vi piace o dei risultati vi sono sembrati meno eclatanti, dice l’Oroscopo Paolo Fox. La vostra è una crescita esponenziale, dettata da pianeti importanti, ma tra oggi e domani serve un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 30 aprile -1 maggio/ Fortuna al top per i Pesci e...

Sagittario, siamo quasi alle porte di un periodo intrigante, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Venere sarà nel vostro segno a partire dal 2 maggio, ed è una cosa positiva. Comunque, se c’è un conflitto tra due storie per voi sarà meglio risolvere. Per quanto riguarda la passione, chi si offre all’amore senza reticenze incontrerà la passione. In questi giorni, comunque, sarà facile per voi perdere la testa per qualcuno.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 30 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA