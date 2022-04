Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le stelle…

Pensieri ma anche qualche bella sorpresa nell’oroscopo dei segni di acqua per questo sabato 30 aprile. Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox, attraverso i canali di Radio Latte Miele, sarà un fine settimana ricco di emozioni per Cancro, Scorpione e Pesci, alcune molto positive e altre un po’ meno. Scopriamo di più.

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, via al passato

Cancro, in questo sabato il Sole e la Luna sono interessanti. L’Oroscopo Paolo Fox dice: si spera che il fine settimana porti sentimenti positivi, ma non tornate al passato. Non sempre nasconde buone cose per te. I nati Cancro non si staccano facilmente dalle persone. Inoltre dopo una separazione restano amici perché in amore è difficile andare avanti ma per questo segno lo è anche ricordare cosa sia stato bello e cosa sia stato brutto. C’è solo il ricordo delle emozioni. Ora più guardate al futuro e meglio è.

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Pesci, pensieri e…

Scorpione, oggi non siete perfettamente sereni. Qualcuno di voi è stato anche male fisicamente e deve recuperare. C’è un nuovo stop o forse siete solo preoccupati per quello che state vivendo. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: rendete le cose con calma e cercate di allontanarvi da situazioni conflittuali, oggi più che mai. Prendete del tempo per voi e se ci sono provocazioni in amore non cascateci.

Pesci, questo è un cielo molto importante. Si parla infatti di acquisizioni, di soldi di famiglia, di lasciti o di mettere a posto questioni legate alla proprietà. Indipendentemente da questi piccoli pensieri, avete una bella combinazione di pianeti questo fine settimana che vi porterà ad avere una bella marcia in più, dice l’Oroscopo Paolo Fox. In amore, se c’è la persona giusta, concedetevi qualche momento di relax. Dal punto di vista emotivo, avrete modo di svincolarvi da rapporti troppo stretti, magari anche per dimenticare.

