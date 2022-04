Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: il loro sabato

Sarà un sabato all’insegna del relax, del lavoro, dell’amicizia o dell’amore? Qualunque sia il programma per questa giornata, ogni segno è curioso di sapere come andrà. Ecco che viene in aiuto l’Oroscopo di Paolo Fox, che in questa giornata ci dà qualche indicazione su quello che succederà. Vediamo le previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario. Come andrà per i segni di aria? Le parole dell’astrologo attraverso Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Mercurio nel segno

Gemelli, proprio in queste ore Mercurio è nel vostro segno, dunque sarà un sabato interessante. Infatti questo pianeta, che rappresenta il ragionamento e la capacità di rapportarsi agli altri positivamente, può anche aprire a dei dubbi che possono portare poi alla nascita di riflessioni interessanti. In amore, se in coppia non siete contenti e il partner vi è sembrato diverso da come era in passato, o portate pazienza o provate a cambiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, c’è stanchezza

Bilancia, si spera che in queste giornate – in primis giovedì e venerdì – non siano accadute cose particolarmente spiacevoli. In questi giorni potreste essere stanchi e avere difficoltà alcune scelte. In particolare potrebbe essere un giorno particolarmente stancante e con qualche strascico: se dovete riappacificarti con una persona, è difficile farlo oggi. In questi giorni pensate di avere tutti contro, ma forse a volte siete voi che reagite in modo esagerato. Amore messo alla prova nel mese di maggio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, oggi vi sentite frastornati e stanchi come anche altri segni. Avete un bel progetto in mente e questo progetto sarà facilmente gestibile. Avete confusione in testa, un giorno pensate ad una cosa e un giorno a qualcos’altro: dovete fare chiarezza. Oggi saranno favoriti gli Acquario che si mettono in gioco. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: curate di più la salute e cercate di non strafare.













