Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni

Come sarà questo sabato per i 12 segni dello zodiaco? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, sui canali di Radio Latte Miele, ci dà qualche indicazione su quello che succederà ai segni di terra: tutto su Toro, Vergine e Capricorno in questo sabato 30 aprile.

Toro, bel cielo per gli incontri secondo le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox:

Toro, per voi è un momento di saggezza e scaltrezza. Non mettetevi contro persone che si sono dimostrate avere qualcosa contro di voi: a volte l’indifferenza è la cosa migliore. Molti sono rimasti sbigottiti da quanto è successo di recente: infatti potrebbe essere successo che chi vi apprezzava improvvisamente vi ha messo in un angolo. La vostra vita sta cambiando ed è un processo lungo che è partito un anno e mezzo fa: non abbiate paura del cambiamento. Questo è un bel cielo per gli incontri, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: il loro sabato

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, maggio mese importante

Vergine, avete un grande cielo tra sabato e domenica. Dovrete comunque risolvere un problema oppure parlare con una persona che vi ha dato del filo da torcere, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Avete Venere, Marte e Giove in opposizione e a volte vi siete sentiti contro un ambiente come quello lavorativo o familiare. Aprile sembra essere stato un mese tosto ma ci sarà un recupero netto entro le prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Capricorno, oggi avete una bella lucidità mentale. Questo novilunio colpisce il vostro segno in modo positivo, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Contrasti e tensioni potrebbero non mancare e per questo maggio è un mese importante: vi mostrerà infatti quali sono le persone dalla vostra parte e quali invece sono contro di voi. In amore ci vuole pazienza: spesso i sentimenti vanno coltivati.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, weekend 30 aprile -1 maggio/ Fortuna al top per i Pesci e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA