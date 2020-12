Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 dicembre 2020/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

OROSCOPO PAOLO FOX 30 DICEMBRE 2020: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: FASE NEGATIVA IN CHIUSURA

Ariete: Con questo anno sembra chiudersi una fase molto negativa che potrebbe aver ostacolato i nati sotto questo segno, ma ora più che mai è importante riuscire ad essere fiduciosi nei confronti del futuro. L’anno che si sta aprendo, infatti, permetterà di godere di una maggior forza utile a risolvere anche le questioni rimaste in sospeso.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: Il prossimo anno secondo l’oroscopo di Paolo Fox vedrà la presenza di diversi pianeti opposti, per questo potrebbero verificarsi contrasti capaci di ostacolare la realizzazione di alcuni progetti. Questo periodo invita a trovare soluzioni per far fronte a situazioni che potrebbero sembrare compromesse, ma sarà indispensabile poter contare su una situazione sentimentale forte.

SAGITTARIO: VERIFICA PER LA TENUTA DI UN SENTIMENTO

Sagittario: Venere nel segno sembra regalare a queste giornate le energie necessarie a verificare la tenuta di un sentimento, permettendo di trovare nuove energie da dedicare all’amore. Il 2021 sembra promettere una crescita importante che si esprimerà anche sul piano lavorativo.



