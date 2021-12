Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 30 dicembre 2021.

Per l’Ariete piano piano si raggiungono le soddisfazioni della vita, ma ancora ci sono delle tensioni da affrontare, sono tensioni legate al 2020, 2021. Se ti sei fidato di persone sbagliate, per colpa della crisi, ci sono state delle incertezze, piano piano si supereranno. Le stelle chiedono molta prudenza, soprattutto nelle relazioni che hanno già conosciuto difficoltà nel passato.



Oroscopo 2022, classifica dei segni di Branko/ Anno flop per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo giovedì sei pieno di cose da fare, addirittura ci sarà chi non saprà bene come passare il Capodanno. La cosa buona è che la luna non sarà contraria e gli altri pianeti resteranno attivi. Ci sarà un cambiamento nel lavoro, che può essere voluto, quindi potresti non fare più certe cose e ritrovare tempo per te stesso o ci sono comandi dall’alto. E’ un cielo difficile? I sentimenti parlano di un appagamento importante e le coppie potranno dedicarsi ad un’ufficializzazione del rapporto.



Leone, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro momento di svolta e in amore...

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: vivrete un Capodanno particolare, si può pensare a un gemelli che vive un capodanno in famiglia. Cerchi di stare in mezzo alla gente e da qualche tempo sei cambiato e il caos forse non t’interessa e forse sei costretto a stare con poche persone. C’è un cambiamento psicologico, hai capito con problemi che forse bisogna fidarsi di poche persone. Il successo c’è stato e ci sarà.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA