Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 30 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: molto importante per il capricorno è pensare che ci saranno più opportunità, ma i capricorno hanno avuto tempo per riflettere sulla propria condizione lavorativa e magari adesso faranno una scelta. Di nuove opportunità, che sarà protetta, le relazioni meritano di essere coltivate e approfondite.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: è un giovedì un pò sottotono e faticoso, troppi spostamenti e tensioni, forse sei arrivato all’ultimo minuto a proporre certe cose e in qualche modo devi recuperare. Cura attentamente le questioni legate alla casa e al denaro. In questo periodo è consigliabile evitare storie che possono determinare frustrazione. T’interessa molto recuperare a livello pratico.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: grande ottimismo per il prossimo anno e se ci sono stati distacchi si devono superare. Questo è un grande cielo per chi vuole affrontare un grande progetto d’amore. Giove è la fertilità e soluzione di questioni legali e forse anche un buon affare tra gennaio e febbraio. No agli azzardi, ma non bisogna neanche rimanere troppo fermi sulle proprie posizioni. Novità per la casa, la famiglia e il lavoro.

