Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 30 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come di solito non sei molto contento di stare in mezzo a troppa gente, questo Capodanno dovremmo viverlo in modo tranquillo, in quanto ci sarà confusione a livello familiare e quindi bisogna risolvere un problema ed evitare conflitti. Uno stato di lontananza fisica o psicologica coinvolge, ma sono emozioni passeggere. Devi resistere a questo momento di tensione e forse proprio tu devi risolvere i problemi di altri.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: vivi serenamente, Venere è in opposizione, ci sono incertezze in amore, pensi che non c’è più il feeling di prima, sei un sognatore. La saggezza t’interessa perché vuoi ritrovare tranquillità e sai che elevando il tuo spirito e la cultura si può trovare una serenità maggiore. Non devi trovare una giustificazione a tutti i costi se qualcosa non funziona o se alcune scelte fatte in passato non si sono rivelate appaganti.

Scorpione, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute alti e bassi, mentre amore e lavoro...

Il Leone: sei combattente, quest’anno hai combattuto e vinto perché la tua capacità d’azione è ampia, finché non hai raggiunto un risultato vai avanti. Quest’anno è stato faticoso, ma i premi o sono arrivati o arriveranno a breve, in qualche modo potresti fare impazzire chi è interessato a te, perché dai certezze in amore, ma vuoi che t’inseguano e questo succede quando vuoi fare un grande passo.

