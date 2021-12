Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 30 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo momento devi dimenticare tensioni, soprattutto se riguardano una persona, hai difficoltà a dire basta me ne vado e quando giri i tacchi lo fai perché sei nauseato di una storia. Se ti trovi in una condizione di lotta cerca di fare vincere l’istinto più che razionalità. A volte per paura di mettere fuoco a un rapporto non dici le cose che senti e se queste cose si accumulano possono diventare fonte di polemiche.

Gemelli, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute, amore, lavoro: che anno sarà?

Se sei dello Scorpione sicuramente il tuo è un segno protagonista del prossimo anno. Le sorprese non mancano, coinvolgono l’amore e le sensazioni sono positive, tempo di riscontri. Non ti accontenti facilmente e in questo periodo devi fissare nuovi traguardi. Devi frequentare persone carine senza troppi problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sei protagonista del Capodanno, vuoi organizzare qualcosa di divertente, alla faccia dei tanti problemi che hanno bloccato la tua vita. Adesso è facile gestire i contatti e se c’è una disputa bisogna risolverla al più presto. Un contratto scadrà in primavera e sei sovrappensiero, ma che poi si rinnoverà.



LEGGI ANCHE:

Oroscopo 2022, Paolo Fox/ Leone, Sagittario, Bilancia: difficile trovare un top

© RIPRODUZIONE RISERVATA