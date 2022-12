Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni

Comincia una nuova giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete, la Luna è nel segno e in questo momento rende più attivi: da primavera ci saranno belle novità. Per il Toro ci sono dei conti da rivedere, Giove da maggio sarà nel segno e porterà a nuovi programmi e occasioni. Per i Gemelli si avvicina un bel Capodanno con un amore positivo ma meno bene promette il lavoro: la vita professionale è ridimensionata. Il Cancro vive una situazione di confusione e questo capita spesso: le prime giornate di gennaio saranno migliori e le emozioni possono risvegliarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Scorpione, Sagittario: cielo

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, Luna e Giove…

Ariete, in questi giorni la Luna tocca il tuo segno e per questo motivo sei più attivo. Questo forse non è il momento di accelerare trattative e iniziative perché c’è Mercurio contrario che parla di vittorie solo a lunga scadenza. Da primavera ci saranno delle novità: magari stai preparando un progetto o qualcosa di molto bello, ma avrà bisogno di ancora un paio di mesi di gestazione. L’Oroscopo di Paolo Fox parla inoltre di entusiasmo in amore: possibile che arrivi una bella sensazione in questo finale di 2022.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro, hai dovuto rivedere alcuni conti. Adesso c’è una splendida posizione di Giove che da maggio sarà nel segno e quindi ecco via libera a nuove occasioni, programmi, situazioni che possono portare vantaggio, come consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! A dicembre ci sono state sperimentazioni e buone idee e chi ha chiuso una storia ripartirà alla grande. Anche in amore però le cose vanno fatte per bene.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, i pianeti

Gemelli, ecco che si avvicina un Capodanno valido. Il 31 ci sarà una bella Luna, poi Venere è tornata attiva e dunque porterà belle novità. Per quanto riguarda compagnia, amori e incontri, il cielo è protetto. Meno bene il lavoro, soprattutto se, in passato, hai avuto la sensazione di essere stato giudicato male. È come dovessi ridimensionare tutta la tua vita professionale. Forse stai facendo tanto e devi cercare di fare un po’ meno e meglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cancro, c’è una situazione di confusione e questo capita spesso nella vita dei nati Cancro. Infatti le emozioni sono piacevoli ma in un attimo possono diventare anche tormenti, soprattutto quando si ripetono costantemente. Le prime giornate di gennaio saranno migliori e le emozioni del cuore possono risvegliarsi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Da parte di queste stelle ci sarà sempre più comprensione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA