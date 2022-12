Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Come andrà questa giornata per i segni zodiacali? Il Leone, sul lavoro, ha avuto polemiche e contraddizioni con soci e collaboratori. La Vergine vuole invece recuperare la forma fisica: ha vissuto un momento stancante e forse anche per questo dovrebbe prendere le cose in maniera più superficiale. Per la Bilancia non sono stati mesi facili ed eccezionali: in tanti hanno dovuto rimettere in discussione un po’ tutto, sentimenti in primis. Per lo Scorpione, c’è da risparmiare in vista del 2023 che vedrà Giove contrario.

Pesci, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: Saturno porta caos!

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Bilancia, strategie e…

Leone, non riesci a restare in silenzio, soprattutto se qualcuno ti calpesta i piedi! Di recente, se una competizione non è stata vinta, forse è meglio non tentarne un’altra con la stessa persona e con la stessa dinamica. Se a volte il destino ci indica nuove strade e ci invita a fare delle cose diverse, è perché forse un cambiamento potrebbe migliorare le cose, evitando di stare male. Spesso sei stato proprio tu che hai generato delle contraddizioni o delle polemiche con soci o collaboratori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questa giornata sei motivato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci...

Vergine, fai bene a recuperare la forma fisica! Pensare al passato è utile: questo segno elabora le strategie che ha attuato in passato proprio per cercare di fare meglio. Bisogna però fare attenzione a non vivere tutto in maniera critica: sei una persona piuttosto analitica e critica anche nei confronti di te stesso, quindi la realtà è che dovresti prendere le cose in maniera un po’ più superficiale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, in amore…

Bilancia, gli ultimi mesi non sono stati proprio super eccezionali. Tanti Bilancia hanno dovuto rimettere in discussione i sentimenti. Non tutti sono in crisi, ma se una storia ha tradito o c’è stata una delusione, adesso bisogna recuperare un po’ di tranquillità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È una fase un po’ agitata e questo Capodanno è meglio passarlo in tranquillità. In amore, molti preferiranno vivere rapporti tranquilli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022/ Giornata Leone, Vergine, Bilancia, Acquario

Scorpione, molti tentano di risparmiare già adesso visto che la seconda parte del 2023 sarà dominata da un Giove contrario. È probabile anche che tanti Scorpione stiano pensando di fare un investimento: che sia la casa, il lavoro o qualcos’altro, bisogna essere sempre molto oculati. Sarà un capodanno “innamorato” per chi vuole vivere un’emozione in più. Amori part-time sono favoriti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.













© RIPRODUZIONE RISERVATA