Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

La giornata di oggi, la penultima di questo 2022, come andrà? Ce lo dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario c’è un ritardo su tutto e anche tante cose rimaste in sospeso. Per il Capricorno, gli inizi del nuovo anno saranno impegnativi e proprio per questo a capodanno è meglio non stressarsi e non affaticarsi eccessivamente. Ottimo aspetto per la Luna dell’Acquario, che però in questo momento è nervoso e critico. Infine i Pesci, che hanno forse paura di legarsi in amore e di soffrire ma in questo periodo potranno rimettere a posto molte cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022/ Giornata Leone, Vergine, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, le stelle

Sagittario, questa sarà una giornata che sembrerà non avere fine, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox! Sei in ritardo su tutto e addirittura alcuni arriveranno all’ultimo minuto ai festeggiamenti del Capodanno. Magari in questi giorni alcuni devono fare delle cose in più, per cercare di sanare alcune questioni rimaste in sospeso ma c’è da fare attenzione agli invidiosi. È facile che qualcuno lo sia del tuo successo o del tuo modo di fare. Per fortuna, non ti curi troppo degli altri: hai le tue idee e non molli a nessun costo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 dicembre 2022/ Gemelli, Cancro, Capricorno, Pesci: stelle

Capricorno, ora cominci a pensare alla fine di quest’anno in maniera molto positiva, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli inizi del 2023 magari saranno anche impegnativi, ma se vuoi raggiungere un’alta vetta, inevitabilmente devi faticare un po’, per arrampicarti e ottenere quello che desideri. Quello che mi piace è la soddisfazione che vivrai da maggio in poi. Nel frattempo, già gennaio potrebbe essere un buon mese per mettere alla prova dei sentimenti e verificare una relazione d’amore. I nuovi incontri sono importanti. A Capodanno, mi raccomando, pochi ma buoni! No alla fatica e no alle situazioni tropo stressanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Scorpione, Sagittario: cielo

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la Luna…

Acquario, oggi la Luna è in ottimo aspetto. Per Giove questo è un oroscopo abbastanza protetto ma sei nervoso e critico con tutti. Forse lo sei con quelle persone che rappresentano un limite nella tua vita e che non ti vogliono concedere nulla. L’Acquario è molto rispettoso degli altri, però, inevitabilmente, vuole concedersi il lusso di ragionare con la propria testa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le relazioni contano molto anche se molti hanno paura di legarsi troppo in amore e di soffrire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La paura della sofferenza può dare adito a una forma di intolleranza e di apparente insensibilità che in realtà non esiste. Questo periodo serve a mettere a posto tutte le cose rimaste in sospeso: questo Capodanno in arrivo dovrà essere vissuto nel pieno relax.

© RIPRODUZIONE RISERVATA