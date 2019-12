Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 dicembre/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci che giornata sarà secondo Oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo qui l’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha bisogno di riferimenti stabili nella vita, proprio il segno che di solito scappa e gioca a fare la primula rossa come l’Acquario ora vuole vivere le relazioni serie. Incontri favoriti. Situazione incandescente, attenzione agli amori di passaggio. Spesso ci si innamora al volo ma le storie nate di corsa a gennaio si trovano ad aver bisogno di una revisione. Il Capricorno è al centro di una situazione coinvolgente, si è molto forti. Si sa bene come farsi valere. L’Acquario è un bastian contrario ma ci sono degli obblighi da rispettare. Ecco perché oggi non si è potuto fare tutto quello che si voleva. Molti contratti sono a termine. Saturno nel segno rappresenta la voglia di non portare avanti le cose che non piacciono. I Pesci hanno una situazione intermedia con una settimana interessante. Colpi di scena in amore e per le amicizie a gennaio. Si deve chiedere per ottenere. Si cerca l’amore fisso ma se c’è e sembra instabile meglio chiarire. L’idea di un tradimento può arrivare nella propria testa se non ci si sente amati. Tenere però un piede su due staffe è pericoloso. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

