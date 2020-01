Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Bilancia e Acquario flop

Oroscopo 30 gennaio 2020, segni flop: Bilancia e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche a I Fatti Vostri con le consuete stelline, andiamo a vedere quelli che si possono considerare i segni flop cioè meritevoli di appena due di queste. Bilancia: poi diventerà estasi perchè o si farà una scelta o si lascerà qualcuno. La verità è che si deve uscire dal tunnel nel quale la Bilancia si è inserita e che non fa vedere sbocchi a media distanza. Non tutti sono disorientati, poi ognuno ha il proprio oroscopo che ora sembra meno paradisiaco di prima. Tutti i segni d’aria avranno un conto da regolare che Saturno presenterà dalla fine di marzo. Ci sono dei progetti che tra aprile, maggio e giugno si dovrà decidere se rinnovare oppure no. Acquario: il segno sentirà forte la pressione di Saturno molto presto come tutti i segni d’aria. Ci si trova di fronte a dei blocchi, delle scelte che non si possono più rimandare. Probabile che a livello professionale alcuni accordi debbano essere rivisti. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Oroscopo, previsioni Paolo Fox: Ariete, Gemelli e Cancro tre stelle

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni a tre stelle. Ariete: il segno adesso è un po’ in conflitto con delle situazioni di lavoro e soprattutto ora si trova un po’ innervosito. Attenzione a non inseguire fantasmi del passato. In amore si deve essere molto concreti. A marzo poi arriverà una Venere molto interessante. Le prospettive a lunga scadenza in questi giorni non sono molte. Anche nel lavoro magari si vale tanto, ma non viene riconosciuto. Gemelli: ognuno ha il proprio oroscopo, c’è un filo conduttore. Il 2019 ha messo in difficoltà il segno. Chi è in crisi deve risolvere un problema. Se c’è un’azienda in crisi si potrebbe pensare di venderla. Cancro: adesso torna l’opposizione di Giove e Saturno che è un po’ particolare. Tante scelte strane andranno fatte. I segni cardinali sono pervasi da una certa agitazione anche dal punto di vista sentimentale. A febbraio quello che ora sembra importante lo potrebbe sembrare di meno.

