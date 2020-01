Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2020/ Ariete, Vergine, Capricorno, Cancro e…

Oroscopo oggi 30 gennaio 2020: Ariete, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele per oggi, 30 gennaio 2020. L’Ariete ora ha la Luna nel segno, si è impetuosi e con la Luna si è ancora più reattivi. Bisogna calibrare la reazione perché spesso si dice troppo e poi si devono fare dei passi indietro. Piccoli conflitti, molti vogliono interrompere una collaborazione ma non possono e ci sono responsabilità. Ci vuole pazienza ma poi si riesce. Tra qualche giorno Venere nel segno, bella indicazione. La Vergine ha la prima parte della settimana a favore. Questo è un momento in cui si può accettare una sfida e tornare in primo piano. Ora si può recuperare un sentimento. Le persone che hanno vissuto un gennaio difficile per le proprie storie però devono stare attente. Il Capricorno giovedì e venerdì ha giorni faticosi, la vetta è un vero traguardo. Quando ci si arrampica si rischia di cadere. A volte si guarda tutto dall’alto. Cinque stelle per la fortuna. Se c’è una cosa bella in questo cielo è la creatività, la forza e la voglia di andar avanti anche in amore.

Previsioni Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Toro

Voltiamo pagina e soffermiamoci sull’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni di Cancro, Leone e Toro. Il Cancro è sotto pressione e sotto attacco. Il modo migliore di evitare che gli avversari prendano il sopravvento è evitarli e ignorarli ma non sempre si può farlo. Dalla scorsa settimana forse ci si è liberati di un peso. Il Leone ha una grande energia, ci sono preoccupazioni di soldi, si è davvero insoddisfatti ma si potrà recuperare. Giovedì porta fastidi. L’amore busserà alla porta a febbraio. Il Toro è stanziale ma dal 2019 con Urano nel segno è rivoluzionario. Si vivono due stagioni della vita. Quando si è adolescenti, giovani si è più scatenati ma poi ad un’età maggiore si è più cauti e si pensa alla famiglia. Si è tornati adolescenti ultimamente, si vogliono fare nuovi percorsi e vedere gente diversa. Un tempo importante per cambiare abitazioni e uffici. Altri possono fare scelte a breve.

