Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2020/ Bilancia, Scorpione, Pesci, Gemelli e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 30 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Pesci

Analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Bilancia, Scorpione e Pesci. La Bilancia deve dire la verità piuttosto che una bugia. Ci sono persone intorno che fanno domande, si deve prendere tempo. Non c’è voglia di fare scelte che sconvolgano la propria vita. Il disagio però in alcuni casi passa da fine marzo. Ad aprile e maggio bel Saturno. Fare scelte su carriera e lavoro ora è difficile, o perché i tempi non sono maturi. Anche in amore non si è molto motivati. Lo Scorpione qualsiasi cosa debba fare deve agire entro venerdì. Sabato e domenica sono giorni convulsi. Avere Sole e Mercurio dissonante può rappresentare piccoli problemi in famiglia. Se si stanno per acquistare beni o trovar soluzioni a questioni legali ci sono contenziosi. Per portare avanti progetti si devono superare contenziosi. Si potrebbero chiedere anche rimborsi. I Pesci non devono sottovalutare gli incontri. Sabato e domenica sono giorni di emotività. Non bisogna cercare l’amore che non c’è. I rapporti sono spesso coinvolgenti ma più si va a fondo e più rischia di andare avanti e ci si lega e si rischia di stare male. Anno progettuale anche se ci sarà una disfatta.

Previsioni Paolo Fox, oroscopo oggi: Gemelli, Sagittario e Acquario

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare Gemelli, Sagittario e Acquario dei quali si è parlato nella rubrica Latte e Stelle. I Gemelli anche più innamorati sono ombrosi, l’amore risente di fastidi oppure c’è una lontananza. Ci si impegna tanto. Le situazioni che ora si stanno vivendo sono importanti. Bisogna evitare delle frustrazioni. Professione in crescita. Il Sagittario nelle giornate di giovedì e venerdì recupera terreno. A febbraio poi l’amore vola altro. Tutto quello che si sta portando avanti sarà d’aiuto nelle prossime settimana, è utile che ci si fermi. Gennaio non è stato ottimale per i sentimenti. Fiducia in più e se ci sono più storie in ballo si deve vedere cosa fare. L’Acquario ha una giornata elettrica, si è sempre perennemente in ritardo e questa tendenza è un rifiuto di ciò che è legato fin troppo alle circostanze. Non si vuole stare al gioco del tempo e si preferisce non regalare attimi di troppo a chi non merita.

