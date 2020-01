Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2020/ Lavoro e amore: Gemelli, Pesci e…

Lavoro e amore: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni al top, sempre andando ad approfondire quanto raccontato a LatteMiele. L’Ariete è nel segno e rende il segno ancora più reattivo di quello che era già in questo ultimo periodo. L’unica pecca è che si deve avere molta pazienza per raggiungere i propri risultati. Venere è in arrivo e anche in amore ci saranno soddisfazioni. Il Leone vive un momento di grandissima energia nonostante le preoccupazioni per quanto riguarda i soldi siano ancora attuali anche in questo periodo. A febbraio poi arriverà l’amore che permetterà di crescere anche sotto il punto di vista dell’umore. Attenzione però a gestire le cose con fretta ed eccessiva pressione, forse sarebbe meglio provare a raggiungere le cose per gradi senza farsi prendere dalle pressioni.

LAVORO – Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e ora soffermiamoci sul campo del lavoro. I Gemelli sono in crescita sotto il punto di vista professionale e possono regalarsi un momento di grande crescita, staremo a vedere se saranno in grado di soddisfare le proprie necessità. La Bilancia vive un momento in cui è molto difficile fare delle scelte sul lavoro, questo perché i tempi per raggiungere quello che si vuole non sono ancora maturi. Si dovrà essere pazienti e aspettare che arrivi il momento giusto per fare un salto di qualità. I Pesci devono stare attenti perché quest’anno potrebbe esserci una sconfitta, nonostante questo sarà un 2020 progettuale in cui porre le basi anche per qualcosa di molto importante. Serve fermezza e lucidità per non commettere degli errori.

AMORE – Soffermiamoci sul campo dell’amore dando uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Venere è pronto ad entrare nel segno dell’Ariete e potrebbe portare delle belle soddisfazioni. Tra i Gemelli ci sono anche persone molto innamorate, nonostante questo si sentono un po’ sotto pressione e ombrosi non in grado di dare il loro meglio. La Vergine può recuperare un sentimento che sembrava definitivamente perso, ora è il momento di gestire tutto con maggiore tranquillità e la forza di raggiungere i propri ideali. La Bilancia non è molto motivato in amore e quindi rischia di trovarsi a vivere tutto con un po’ di pressione e la paura di non riuscire. Certo è che se si aggiunge lo stress alle circostanze sfavorevoli si rischia di vivere ulteriori problemi anche a livello sentimentale.



