Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 30 gennaio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: con il Sole nel segno è possibile che ora tu non sia soddisfatto di nulla. È importante però non buttare all’aria tutto ciò che è stato fatto finora. In questo periodo un tuo rivale potrebbe essere sgominato, messo da parte, ecco perché devi cercare di investire in questo periodo le tue capacità migliori. Tu sai già che le promesse vanno mantenute e sei pronto a tuffarti anche in un nuovo amore, però attenzione a non prendere tutto troppo di petto. Ragionamenti in corso.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Resti un po’ indeciso. Tu ti senti veramente borderline, ma ogni tanto arrivano delle notizie che ti spiazzano. Ecco che non sai cosa fare e magari devi decidere se portare avanti un progetto oppure no, oppure in questi giorni devi andare contro una decisione che è stata presa all’improvviso contro di te e questo vale anche per il lavoro. Quindi, ci sarà anche la possibilità di discutere un progetto, ma non è facile lasciarsi andare senza nervosismo. Attenzione in amore, perché quando si è agitati si rischia di trascinare nei sentimenti qualche dubbio.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Abbiamo Sole e Saturno in buon aspetto. Per un segno zodiacale che ogni tanto vola un po’ troppo, segue soluzioni non sempre realistiche, questo è motivo di saggezza. Tuttavia, ti sei reso conto che in certe situazioni tu non sei più protagonista o magari, nell’ambito del lavoro, in questi giorni devi fare delle scelte che costeranno un po’. In realtà non manca la vittoria: con il giusto clima e le persone migliori al tuo fianco, puoi ottenere tanto. Stai vivendo a metà una relazione? Cerca di superare molti conflitti.



