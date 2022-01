Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 30 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questa domenica puoi ricevere delle comunicazioni dirette. Il punto debole delle tue unioni è legato alla gelosia, dove forse sei sempre tu a subire le esigenze dell’altro, anche se apparentemente tu sembri quello più aggressivo, più forte. Spesso non è così: come si dice, ‘can che abbaia non morde’. In certi casi lo Scorpione si mostra molto nervoso, ma poi ha un animo buono, Forse questo atteggiamento un po’ ‘aggressivo’ a livello verbale rappresenta solo una difesa. Adesso, in questo periodo, Venere è molto intrigante e stimola gradevolmente le altre stelle e stimola anche la tua voglia di amare”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: se hai una certa esperienza, è possibile che tu riesca a eliminare eventuali delusioni. Forse ti sei ritrovato negli ultimi tempi a fare dei discorsi che molti non hanno capito: i segni d’Acqua sono veggenti, quindi non riescono a esprimersi al meglio, ma possono controllare, osservare, vedere, vivere delle situazioni che altri osservano e capiscono dopo. In questo periodo stai facendo un po’ il profeta: stai spiegando a tutti quanto sia importante comportarsi in un certo modo, per evitare dei problemi. Non tutti ti capiscono e in amore in qualche modo questo è fonte di disagi, piccoli o grandi: dipende dal tipo di relazione che hai. Magari ami tanto una persona, ma non la vedi quanto vorresti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Con Giove nel segno si è meno bloccati rispetto al passato: se c’è stato un amore non corrisposto o se al contrario c’è un amore importante, nel primo caso, si può dimenticare e trovarne un altro, nel secondo, si può fare molto di più. La vita di coppia è valorizzata, il desiderio erotico anche: ecco perché in questo momento non bisogna tirarsi indietro. Le occasioni favorevoli possono essere sfruttate, i momenti positivi sono dietro l’angolo e in qualche modo il consiglio è di vivere le situazioni per ciò che sono e non per come secondo te dovrebbero essere, soprattutto perché nella vita privata c’è bisogno si chiarezza. Emozioni in arrivo anche oggi”.



